CARMEDYA.COM – Hyundai Kona elektrikli olarak üretilecek. Hyundai, 2018 Cenevre Motor Fuarı’nda Kona SUV’un elektrikli versiyonunu çıkarmayı planlıyor.

Hyundai Kona elektrikli olarak üretilecek

Geçen Haziran ayında Hyundai’nin başkan yardımcısı, cesurca tasarlanmış Kore’nin küçük kompakt SUV’sinin 2018 yılına kadar tamamen elektrikli bir versiyona kavuşacağını bildirdi. Bu model tek şarj ile 390 km menzile sahip olacak. Hyundai Kona, Ioniq EV’den farklı bir aktarım organına sahip olacak. Model dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sunulacak.

Yeni elektrikli modeli Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda piyasaya çıkarmayı bekliyor. Hyundai’nin gelecekteki planında, 10’u Avrupa’da olmak üzere 2020 yılına kadar hibrid, PHEV, EV ve yakıt hücresi modelleri de dahil olmak üzere 15 adet elektrikli model başlatılması gerekiyor.