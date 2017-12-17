CARMEDYA.COM – Hyundai Kona, Euro NCAP tarafından yapılan çarpışma testlerinden B-SUV segmentin de 5yıldızı almayı başardı.

Hyundai Kona beş yıldızı kaptı

Testler yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik desteği olmak üzere dört ayrı bölümde gerçekleştirildi. Hyundai SmartSense olarak adlandırılan aktif güvenlik ve sürüş destek özelliklerini barındırıyor. Kona’da sunulan Şeritte Kalma Yardımcısı ve Ön Çarpışma Önleme Sistemi gibi standart güvenlik donanımları sayesinde aracın notunu 5 yıldız olarak belirledi. Kona’da bu donanımlara ek olarak Uzun Far Asistanı, Yorgunluk Tespit Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı gibi birçok güvenlik ekipmanı standart olarak sunuluyor.