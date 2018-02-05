CARMEDYA.COM – Hyundai, hatcback ve sedan gövde tiplerine alternatif olarak geliştirdiği i30 Fastback modelinin Avrupa’da satışına başladı. C segmentine farklılık getiren i30 Fastback, Türkiye’de son çeyrekte yollara çıkacak.

Hyundai, i30 Fastback’in Avrupa’da satışına başladı

Hyundai, geçtiğimiz yıl Frankurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı i30 ailesinin yeni üyesi Fastback versiyonunu Avrupa’da satışa sundu. Sportif detayların yanı sıra premium donanımlarıyla da öne çıkan Fastback, Türkiye’de ise 2018’in son çeyreğinde satışa sunulacak. Hyundai Smart Sense aktif güvenlik ve üstün sürüş asistanlarıyla i30 Fastback, aynı zamanda kompakt sınıftaki ilk beş kapılı coupe tarzı model olma özelliği de taşıyor.

Hyundai i30 serisinin sürüş dinamikleri, markanın Avrupa Test Merkezi’ndeki mühendisleri tarafından ünlü Nürburgring “Nordschleife” pistinde test edildi. i30 Fastback, serinin diğer gövde tiplerine kıyasla bazı önemli farklılıklar ortaya koyuyor. Beş kapılı versiyondan 5 mm daha alçak ve sertliği yüzde 15 oranında artırılan süspansiyon sistemi ile donatılmış.

1,425 mm’lik bir yüksekliğe sahip i30 Fastback, beş kapılı kardeşine göre 30 mm daha alçak. Eğimli bagaj kapağı ve yüksek omuz çizgisiyle farkındalık yaratan aracın LED teknolojili far ve stopları da dış görünüşü pekiştiren diğer detaylar.