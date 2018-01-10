CARMEDYA – Hyundai bu ay sonunda Consumer Electronic Show’da bir sonraki hidrojen yakıt hücreli aracının (FCEV) ilk gösterimini yapmayı planladığını açıkladı.

Hyundai hidrojen yakıtlı araçlar konusunda hızlanıyor

SUV ile ilgili herhangi bir detay henüz yayınlanmamış. Ancak çizimler bir önceki senenin Cenevre Motor Şovu’ndaki FE Fuel Cell Concept aracına benziyor.



Tasarlanan araç bir önceki FCEV’den yüzde 30 daha fazla güce sahip ve maksimum 800 km’ye yakın menzile ulaşıyor. Ix35 yakıt hücresi yeniden ele alınarak iyileştirildi bunun yanında gelişmiş sürücü asistanına sahip olacağı da gündemde. Ancak bu teknoloji ile ilgili herhangi bir açıklama yok.

Muhtemelen Volkswagen Grubu’nun yarı-otonom Traffic Jam Assist sistemine benzer bir sistem olduğu tahmin ediliyor. Bu sistem belirli durumlarda aracın hızını, frenini ve direksiyonunu kontrol ediyor. Hyundai’nin otonom sürüşe bu kadar hızlı adım atmalarının nedeni ise aurora ile yapmış oldukları yeni ortaklık.