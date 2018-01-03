CARMEDYA.COM – Hyundai, Amerika Birleşik Devletleri’nde çok sayıda farklı araç satıyor ancak görmediğimiz bazı araçlar da var bu parkta yer alıyor.

Hyundai Grand Starex makyajlandı

Alternatif olarak iLoad, iMax, i800 ve H1 gibi diğer pazarlara satılan Starex, Amerika’da yaygınlaştırılan minivanlardan daha çok ticari bir minibüstür. Yaklaşık olarak bir Kia Sedona kadar boyutlara sahip. Dört sıra oturma düzenine sahip olan model 12 yolcu kapasitesine sahip. Mevcut ikinci nesil model, on yıl önce piyasaya sürüldü. Fakat otomobil geçen zaman yenilmemek için makyajlandı. Otomobil makyajla birlikte ön ızgara ve far grubunda değişimler yaşamış. Krom kaplamalar ile ön bölüm şık tutulmuş. Yan bölümde gövdeden farklı renkte ve kapı altında konumlandırılan detaylar var. İçeride 8 inç büyüklüğünde yeni bir ekran yer alıyor. Güncellenmiş trim detaylarda iç mekanda yenilik olarak sunuluyor.

Model gücünü 2,5 litrelik turbo dizel motordan alıyor. Bu motor altı ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiş. Otomobil 138 HP güç üretiyor. Ayrıca 172 HP güç ve beş ileri otomatik şanzıman kombinasyonu da otomobil severlerin beğenisine sunulmuş.