CARMEDYA.COM – Türkiye’de başladığı üretim serüveninde bu yıl 20. yılını kutlayan Honda Türkiye, 40 milyon Euro’luk yatırımla ikinci vardiyaya geçti.

Honda Türkiye ikinci vardiyaya geçti

1997 yılından bu yana, 350 binden fazla araç üreten Honda Türkiye, ülkemizdeki 20’nci yılını, 40 milyon euroluk ikinci vardiya yatırımı yaptı. Honda Türkiye fabrikası, hayata geçirilen yatırımla birlikte, aralık ayından itibaren üretim hacmini günlük 106 adetten, 175 adede çıkardı. Türkiye’de üretilen Civic Sedan modeline olan talep üzerine marka üretimi arttırdı.

Üretimin yarısı ihracata

Honda Türkiye ‘nin ihracat gerçekleştirdiği pazarlardan da ek siparişler aldığı biliniyor. Akabinde üretimine hazırlandıkları dizel motorlu Civic Sedanlar ile bu talebin daha da artacağı kesinleşti. İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak belirlenmiş. Bu rakam biraz daha artarak günlük 175 adede ulaşmış. Yıllık 50 bin adetlik kapasite ile Türkiye’de üretilecek araçların yarısı ihraç edilecekmiş.

Yoğun talebe cevap verecek

Honda Türkiye fabrikasının, Türk işçiliği ile Civic üretiminde dünyadaki başarılı fabrikalardan biri olduğunu vurgulayan Takuya Tsumura, “Honda Türkiye olarak üretim serüveninde 20’nci yılımızı kutluyoruz. Yeni Civic sedan ile ihracat pazarımızı 6’dan 33’e çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda Honda tarihindeki, ilk dizel motorlu Civic sedan üretimine de imza atacağız. Hâlihazırda yüzde 40 olan yerli parça kullanım oranımızı da, üretim adetlerinin artmasıyla birlikte yükseltmeyi planlıyoruz. İkinci vardiya yatırımı sayesinde gelebilecek yoğun talebi de karşılayacağız” değerlendirmesini yaptı.

2018’de rekor tazeleyecek

Tsumura iç pazar için yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi: “Honda olarak pazarda yaşanan daralmaya rağmen, 2017 yılının ilk 11 ayında satışlarımızı yeni Civic’in büyük katkısıyla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artırdık. Hedefimiz, bu yıl Türkiye’deki toplam satış hacmimizi 25 bin adetlerin üzerine taşımak ve 2018 yılında ise, dizel motorlu Civic ile birlikte toplam satışlarımızı yıllık 30 bin adetlerin üzerine çıkartarak, Honda Türkiye’nin yeni satış rekorunu kırmak” diye konuştu.