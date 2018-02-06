CARMEDYA.COM – Honda, Şubat ayı boyunca geçerli olmak üzere başlattığı kampanya ile Civic Sedan sahibi olmak isteyen müşterilerine 30 bin TL’lik kredi kullanımında 12 ay için yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Honda, şubat ayına özel 0 faizli Civic fırsatı sunuyor

Şubat ayı boyunca sürecek özel kampanya kapsamında 95 bin 850 TL’den başlayan Civic Sedan modellerinde cazip teklifler. Otomobile kredi kullanarak sahip olmak isteyenler, 30 bin TL için 12 aylık vadede yüzde 0 faiz avantajından yararlanabilecek.

Civic Sedan modellerinde geçerli olacak fırsatlar Şubat ayı boyunca devam edecek. Honda, 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS, 1.6 lt 125 PS üst seviyede yakıt ekonomisi sunan Civic Sedan Eco ve benzinli versiyonları ile müşterilerine çok geniş bir motor seçeneği sunuyor.