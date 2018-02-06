Buradasınız
Home > Google > Honda, şubat ayına özel 0 faizli Civic fırsatı sunuyor

Honda, şubat ayına özel 0 faizli Civic fırsatı sunuyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
HONDA Civic

CARMEDYA.COM – Honda, Şubat ayı boyunca geçerli olmak üzere başlattığı kampanya ile Civic Sedan sahibi olmak isteyen müşterilerine 30 bin TL’lik kredi kullanımında 12 ay için yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Honda, şubat ayına özel 0 faizli Civic fırsatı sunuyor

HONDA Civic

Şubat ayı boyunca sürecek özel kampanya kapsamında 95 bin 850 TL’den başlayan Civic Sedan modellerinde cazip teklifler. Otomobile kredi kullanarak sahip olmak isteyenler, 30 bin TL için 12 aylık vadede yüzde 0 faiz avantajından yararlanabilecek.

Civic Sedan modellerinde geçerli olacak fırsatlar Şubat ayı boyunca devam edecek. Honda, 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip Civic Sedan RS, 1.6 lt 125 PS üst seviyede yakıt ekonomisi sunan Civic Sedan Eco ve benzinli versiyonları ile müşterilerine çok geniş bir motor seçeneği sunuyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

Podyum Peugeot Sport ve BFGoodrich’in

Lancia’nın Cenevre Sürprizi: 5 Kapılı Ypsilon

Yukarı