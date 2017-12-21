CARMEDYA.COM – Hennessey VelociRaptor 6×6 üretime çıktı. Modelin fiyatı ise 349 bin Dolar’dan başlıyor. Arazide başarılı işler çıkarmak isteyenler için birebir kaftan.

Hennessey VelociRaptor 6×6’nın fiyatı belli oldu

Altı tekerlekli F-150 Raptor için bir yıldan fazla bir süredir çalışılıyor. Modelin kalbinde çift turbolu 3.5-litrelik V6 motor ile geliyor. Bu motor 602 HP güç üretiyor. Modifiye edilmiş turbo boşaltma valfleri, yeni bir emiş, intercooler, egzoz ve ECU modelde kullanılıyor. Araç bu değişimler ile 0-100 hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlıyor.

VelociRaptor 6×6’nın yolda olduğu kadar kabiliyetli olmasını sağlamak için Hennessey , süspansiyonu yükseltme kitiyle desteklemiş. Off-road lastikli model 20 inçlik jantlar üzerinde yükseliyor. Üç aksın kitlenebilmesi opsiyonu da arazide size fazlasıyla destek oluyor. Yenilemelerin ötesinde, Hennessey tavanda bulunan LED aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Yeni tampon eklentileri de modeli heybetli gösteriyor. Otomobilin bu gücünü dizginleyebilmek için otomobilde 6 pistonlu kaliperlere yer verilmiş. Her biri en az 11 ay sürecek üretim için sadece 50 örnek planlanmış.