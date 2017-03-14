Buradasınız
Home > Haberler > Hamman Yorumuyla Jaguar F-Pace

Hamman Yorumuyla Jaguar F-Pace

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Dünyanın en tanınmış modifikasyon şirketlerinden olan Hamman, Jaguar F-Pace modelini elden geçirdi. C

Cenevre Fuarı’nda sergilenen model tasarımıyla göz doldurdu. Ön ızgarada yer alan logo, daha büyük lastikler modelin en dikkat çeken ayrıntılarından.

 

Modelde en dikkat çekici değişim ise ECU yazılımında yapılan değişim ile 410 Hp güç ve 780 Nm tork değerlerinin modele kazandırılması. Bu gücü dışarı vuran bir başka ayrıntı ise döt çıkışlı egzoz sistemi. Modelde performansının yanı sıra tampon tasarımıda değiştirilmiş.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

Benzer yazılar

1962 Buick Yeniden Doğuyor

BP ve Castrol, 20 Yıl Sonra Yeniden Formula One’da

Yukarı