Hamman Yorumuyla Jaguar F-Pace

CARMEDYA.COM – Dünyanın en tanınmış modifikasyon şirketlerinden olan Hamman, Jaguar F-Pace modelini elden geçirdi. C

Cenevre Fuarı’nda sergilenen model tasarımıyla göz doldurdu. Ön ızgarada yer alan logo, daha büyük lastikler modelin en dikkat çeken ayrıntılarından.

Modelde en dikkat çekici değişim ise ECU yazılımında yapılan değişim ile 410 Hp güç ve 780 Nm tork değerlerinin modele kazandırılması. Bu gücü dışarı vuran bir başka ayrıntı ise döt çıkışlı egzoz sistemi. Modelde performansının yanı sıra tampon tasarımıda değiştirilmiş.