Güzel bir Jaguar C-Type’a sahip olmak hiç de ucuz değil

CARMEDYA.COM – İngilizler, yıllar içinde güzel ve son derece hızlı otomobil yapmıştı. Bu otomobilin ismi Jaguar C-Type. Model tasarımı ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Güzel bir Jaguar C-Type’a sahip olmak hiçte ucuz değil

XK120 roadster’ın rakip versiyonu C-Type , Jaguar’ı ilk iki Le Mans galibiyetine iten otomobil olarak tarihe geçti. Jaguar çoğunlukla Birleşik Devletler’deki özel yarışçılara giderken, 53 C Tipi inşa etmeye devam edecekti. Bunların birincisi olduğuna inanılıyordu. Şasi numarası XKC 007, 1952’de Jaguar’ın West Coast distribütörü olan Charles Hornburg’a teslim edildi. Araç sahibi otomobili satmak yerine, Hornburg, İngiliz otomobilin yapabileceği şeyleri sergilemeye devam etti.

O yılın eylül ayında, Phil Hill California’dan Wisconsin’e kadar sürdü, Elkhart Gölü’ndeki Road America’daki SCCA Ulusal Yarışına girdi. Yarışı birincilikle bitiren model bir anda büyük bir üne kavuştu. Güzel bir şekilde restore edilmiş ve çok aranan bu C-Type, şu andan itibaren kısa bir süre açık artırmaya çıkacak. New York’ta 5.5-7 milyon dolar arası bir fiyata satılması bekleniyor.