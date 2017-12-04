CARMEDYA.COM – Gulf 12 Hour’s yarışı 14 aralık tarihinde start alıyor. Ali Çapan, Clemens Schmid ve Issac Tutumlu’dan kurulu Attempo Racing Team, ilk yarışına AbuDabi’de, Yas Marina Formula Pisti’nde çıkıyor.

Aston Martin, Audi, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Nissan, Porsche ve Renault markalarının katıldığı yarış; 12 saat sürecek.

Gulf 12 Hour’s start alıyor

Yarışın her birinde, altı saatlik iki etaplık yarışla finişe ulaşılacak. Yarışan araçların güçleri, pilotların dayanıklılığı ve performanslarının sonucunda lider belli olacak.

İlk gün ısınma turları ve serbest turların ardından, ikinci gün sıralama turları ve üçüncü gün de asıl yarış start alacak.

Ali Çapan, Lamborghini Huracán GT3 ile yarışta yer alacak.

Çapan’ın kullandığı 5.2 litrelik V10 motorlu Lamborghini Huracan GT3’ün, Dallara Engineering tarafından aerodinamik yapısı desteklendi. CFK ve Kevler’ın modifikasyonları ile 1230 kg’lık ağırlığa sahip. Otomobilin aktarım organları ve ABS fren sistemi ise Bosch tarafından desteklendi.

Arkadan itişli araçın 6 ileri şanzıman ile 0-100 km/s arası hızlanması ise 3.4 saniye…