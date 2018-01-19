CARMEDYA – Hatırladığınız en enteresan kazalar hangileri? hafızanızı şöyle bir yoklaya durun. Biz sizler için bir kaç ilginç kaza fotoğrafını derledik.

Görüp görebileceğiniz en enteresan 14 kaza

Bazı fotoğrafların Photoshop olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunlar yaşanmış kazalar. Keyifli seyirler.

Bunu buraya kim koydu?

Birazda temiz hava alalım

Buralar önceden hep dutluktu

Sür sür nereye kadar?

Bir arkadaşa bakıp çıkacağım

Sherlook Holmes’u bile tahtından ederiz

Arafta kalmak böyle bir şey mi?

Bunun suda gideni de yok muydu?

Yeter ki başımızı sokacak bir yerimiz olsun

Bu kış vakti sokak da mı kalsaydı

Direği askılık yerine kullanmak

Tek isteği Eni enine boyu boyuna bir geçit

Şurada bir boşluk gördüm sanki