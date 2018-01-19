CARMEDYA – Hatırladığınız en enteresan kazalar hangileri? hafızanızı şöyle bir yoklaya durun. Biz sizler için bir kaç ilginç kaza fotoğrafını derledik.
Görüp görebileceğiniz en enteresan 14 kaza
Bazı fotoğrafların Photoshop olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunlar yaşanmış kazalar. Keyifli seyirler.
- Bunu buraya kim koydu?
- Birazda temiz hava alalım
- Buralar önceden hep dutluktu
- Sür sür nereye kadar?
- Bir arkadaşa bakıp çıkacağım
- Sherlook Holmes’u bile tahtından ederiz
- Arafta kalmak böyle bir şey mi?
- Bunun suda gideni de yok muydu?
- Yeter ki başımızı sokacak bir yerimiz olsun
- Bu kış vakti sokak da mı kalsaydı
- Direği askılık yerine kullanmak
- Tek isteği Eni enine boyu boyuna bir geçit
- Şurada bir boşluk gördüm sanki
- Amacım karşıya geçmekti