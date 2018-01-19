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Görüp görebileceğiniz en enteresan 14 kaza

Yazan Kübra Yeşilkaya -

CARMEDYA – Hatırladığınız en enteresan kazalar hangileri? hafızanızı şöyle bir yoklaya durun. Biz sizler için bir kaç ilginç kaza fotoğrafını derledik.

Görüp görebileceğiniz en enteresan 14 kaza

Bazı fotoğrafların Photoshop olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunlar yaşanmış kazalar. Keyifli seyirler.

  • Bunu buraya kim koydu?

Bunu buraya kim koydu?

  • Birazda temiz hava alalım

Birazda temiz hava alalım

  • Buralar önceden hep dutluktu

Buralar önceden hep dutluktu

  • Sür sür nereye kadar?

Sür sür nereye kadar

  • Bir arkadaşa bakıp çıkacağım

  • Sherlook Holmes’u bile tahtından ederiz

Sherlook Holmes’u bile tahtından ederiz

  • Arafta kalmak böyle bir şey mi?

Arafta kalmak böyle bir şey mi?

  • Bunun suda gideni de yok muydu?

Bunun suda gideni de yok muydu?

  • Yeter ki başımızı sokacak bir yerimiz olsun

Yeter ki başımızı sokucak bir yerimiz olsun

  • Bu kış vakti sokak da mı kalsaydı

Bu kış vakti sokak da mı kalsaydı

  • Direği askılık yerine kullanmak

Direği askılık yerine kullanmak

  • Tek isteği Eni enine boyu boyuna bir geçit

Tek isteği Eni enine boyu boyuna bir geçit

  • Şurada bir boşluk gördüm sanki

Şurada bir boşluk gördüm sanki

  • Amacım karşıya geçmekti

Amacım karşıya geçmekti

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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