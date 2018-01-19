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Goodyear yeni nesil çalışma alanı tasarladı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
goodyear

CARMEDYA.COM – Dünyanın lider lastik markalarından Goodyear, İstanbul Genel Müdürlüğü Maslak Ofis Binası’ndaki yeni ofisinde çalışmaya başlıyor.

Goodyear yeni nesil çalışma alanı tasarladı

goodyear

Sistema Teknolojik Yapı tarafından tasarım ve uygulama süreçleri tamamlanan projenin her aşaması, bina altyapı ve geometrisi dahilinde yeni nesil çalışma anlayışı ve dinamik çalışan profili odağında planlanmış.

Tüm merkez ofis çalışanları kullanımına açık, serbest ve bireysel çalışma alanlarının servis alanlarıyla çalışma uyumu içinde yüksek kapasiteli toplantı alanları oluşturuldu. Çeşitli ölçeklerde ve farklı çalışma yoğunluklarına hitap eden, 8-10-12-16 kişi kapasiteli toplantı odaları bulunuyor.

goodyear

4 kişilik görüşme odaları yanı sıra bireysel çalışmaya olanak veren üç adet tek kişilik telefon odası açık ofis içinde tasarlanmış. 125 çalışan için yaklaşık 40 kişi kapasiteye sahip sosyal alan, farklı malzeme bitişleri, ofisin diğer alanlarından ayrılan seperasyon fikri ve kitaplıkla entegre edilen oturma setleriyle ofisin öne çıkan mekanı olarak kurgulanmış.

Ahşap, çalışma ve toplantı alanlarında fonksiyona yönelik farklı renklerde halı, sosyal alanda karo mozaik, resepsiyonda seramik seçimleriyle farklı dokular oluşturulmuş. Ahşap dokuya sahip özel üretim mobilyalar ve bitkilerle tasarlanmış.

goodyear

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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