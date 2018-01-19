CARMEDYA.COM – Dünyanın lider lastik markalarından Goodyear, İstanbul Genel Müdürlüğü Maslak Ofis Binası’ndaki yeni ofisinde çalışmaya başlıyor.

Goodyear yeni nesil çalışma alanı tasarladı

Sistema Teknolojik Yapı tarafından tasarım ve uygulama süreçleri tamamlanan projenin her aşaması, bina altyapı ve geometrisi dahilinde yeni nesil çalışma anlayışı ve dinamik çalışan profili odağında planlanmış.

Tüm merkez ofis çalışanları kullanımına açık, serbest ve bireysel çalışma alanlarının servis alanlarıyla çalışma uyumu içinde yüksek kapasiteli toplantı alanları oluşturuldu. Çeşitli ölçeklerde ve farklı çalışma yoğunluklarına hitap eden, 8-10-12-16 kişi kapasiteli toplantı odaları bulunuyor.

4 kişilik görüşme odaları yanı sıra bireysel çalışmaya olanak veren üç adet tek kişilik telefon odası açık ofis içinde tasarlanmış. 125 çalışan için yaklaşık 40 kişi kapasiteye sahip sosyal alan, farklı malzeme bitişleri, ofisin diğer alanlarından ayrılan seperasyon fikri ve kitaplıkla entegre edilen oturma setleriyle ofisin öne çıkan mekanı olarak kurgulanmış.

Ahşap, çalışma ve toplantı alanlarında fonksiyona yönelik farklı renklerde halı, sosyal alanda karo mozaik, resepsiyonda seramik seçimleriyle farklı dokular oluşturulmuş. Ahşap dokuya sahip özel üretim mobilyalar ve bitkilerle tasarlanmış.