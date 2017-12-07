CARMEDYA.COM – Goodyear, Avrupa ve diğer coğrafyalardaki filo hizmetlerini desteklemek amacıyla, Grenzebach Maschinenbau GmbH şirketi bünyesinde bulunan Ventech Systems GmbH şirketini satın aldı.

Goodyear Ventech Systems’i satın aldı

Goodyear’ın satın aldığı Ventech Systems, lastik basıncını, sırt derinliğini ve otobüsler, kamyonlar, otomobiller ve diğer araçların ağırlığını, hızlı ve kolay şekilde kontrol edebilen otomatik lastik denetleme çözümü sunuyor. Merkezi Almanya’da bulunan Ventech Systems, Goodyear’ın Proaktif Çözümler Programı’nın bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde Goodyear Proaktif Çözümleri’ne entegre edilecek.

Geçtiğimiz yıl Goodyear Proaktif Çözümleri’nin lansmanını gerçekleştiren Goodyear, bu program kapsamındaki tüm operasyonel yönetim çözümleri ile güvenliği artırarak, yakıt tüketimini azaltıp karbon emisyonunu düşürmeyi ve filolarının dijital dönüşümüne katkıda bulunarak filo sahiplerini desteklemeyi hedefliyor.