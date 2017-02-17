Goodyear Türkiye 3. Kez Başardı

CARMEDYA.COM – Goodyear Türkiye, üst üste üçüncü defa “Top Employers Institute” tarafından “En İyi İşveren” ödülüne layık görüldü. İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamaları ile bu yıl da ödül alan Goodyear Türkiye, ‘çalışanları için en mükemmel koşulları sunduğunu’ bir kere daha kanıtladı.

Bağımsız bir kuruluş tarafından, ‘Top Employer Türkiye’ (En İyi İşveren – Türkiye) olarak üst üste üçüncü kez en iyi işveren ödülüne sahip olmanın, şirket insan kaynakları(İK) uygulamalarının takdir edilmesi anlamında çok önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Selda KALLECİ, “En İyi İşveren sertifikası, bizler için Goodyear’da çok önemli bir başarı göstergesidir. İlk önceliğimiz; her zaman çalışanlarımız olmuştur ve gelecekte de öyle olacaktır. En doğru İK politikalarını uygulamamız, mevcut insan kaynağımızı korumada ve yeni yetenekleri organizasyonumuza dahil etmede önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

Kalleci, bu sertifikanın, Goodyear’ı pazardaki diğer başarılı şirketlerle karşılaştırma imkanı verdiğini ve mükemmelliğe bağlı bir işveren olarak, daha geliştirilebilecek alanların belirlenmesine de fırsat tanıdığını ifade etti.

Goodyear, Avrupa’da üst üste 5. kez ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ seçildi.

Goodyear, Avrupa’da üst üste beşinci kez Top Employer Institute tarafından verilen ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ ödülünün sahibi oldu. Goodyear Şirketi, Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Slovenya, İspanya, İngiltere, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında da ‘En İyi İşveren’ ödülünü kazandı.

Bağımsız olan Top Employers Institute tarafından yürütülen sertifikalandırma süreci; her şirketin strateji, politika uygulamaları, çalışanların durumu ve gelişimini izleme ile bu konular hakkında kurulan iletişim gibi belirli alanlarda yürütülen çalışmaları değerlendiren ‘’İK Alanında En İyi Uygulama Araştırması’’ sonuçlarına dayanıyor. Değerlendirme süreci kapsamında, bu araştırma sonuçlarına dayanan bağımsız bir denetim de gerçekleştiriliyor. Goodyear, özellikle yetenek stratejisi, performans yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi ile öğrenim ve gelişim alanlarında en yüksek değerlendirmeleri aldı.

Merkezi Hollanda’da bulunan ve 1991’den bu yana faaliyet gösteren Enstitü adına görüşlerini paylaşan Top Employer Institute CEO’su David Plink, “Çalışanlar için en uygun hale getirilmiş koşullar, insanların hem kişisel hem de profesyonel anlamda gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma; Goodyear’ın çalışanlarına üstün standartlarda bir ortam sunduğunu, yan haklardan çalışma koşullarına ve iyi düşünülmüş performans yönetim programlarına kadar, tamamiyle şirket kültürü ile uygun olarak geliştirilmiş çeşitli inisiyatifler sunduğunu kanıtladı” dedi.