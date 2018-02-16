CARMEDYA.COM – Goodyear’ın hem tüketici hem de ticari lastikler bayilerinin katılımıyla gerçekleşen “Güçlü Geçmiş, Lider Gelecek” temalı 2018 Bayi Toplantısı, 9-10 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Goodyear Türkiye 2017 yılındaki başarılarını kutladı

Goodyear’ın bayileriyle 2017 başarılarını kutlamak, 2018 stratejilerini paylaşmak üzere bir araya geldi. İstanbul’daki yeni ofisinde yaklaşık 150 bayinin katıldı. Goodyear Genel Müdürü Pietro Saletta, şirketin 2017 başarısına vurgu yaptı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarına ve bayilerine teşekkür etti.

2017’ye dair değerlendirmelerde bulunan Saletta, “2017’de hem tüketici lastiklerinde hem ticari lastik segmentinde pazar payımızı artırdık. 2018’de de fark yaratan üstün kaliteli ürünlerimizle mevcut pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Bütün bu başarının ardında Goodyear ailesinin vazgeçilmez üyeleri olan bayilerimizin emeği yatıyor” dedi.

2018 iş planları ve projelerine dair konuların yer aldığı toplantıda Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu, “Dağıtım ağımızı genişletmeyi ve son kullanıcıya yönelik tasarlanan kampanyalarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Goodyear Ticari Lastikler Direktörü Şaban Güngör de 2017’de ticari lastik işinde öncelikli olarak yeni müşteriler ve filolar kazanmak ve servis kalitesini artırmak üzerinde çalıştıklarını, 2018’de de yeni ürünlerin eklenmesiyle bu hedefleri daha ileriye taşıyacaklarını aktardı.

Toplantının son bölümünde ise Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisi hakkında bir konuşma yaptı. Goodyear merkez ofisinde yapılan toplantının ardından Rahmi M. Koç Müzesi’ne geçen bayiler, eşleri ve Goodyear ekibi, akşam gerçekleştirilen yemek ve Selami Şahin konseri eşliğinde şirketin 2017 başarısını kutladı.