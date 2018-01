CARMEDYA.COM – GM’in mühendisleri, 2018 GMC arazi aracını geliştirirken, rüzgar tünelinde 300 saatten fazla zaman geçirdi. Marka bu modelin aerodinamik yapısına çok önem veriyor.

GMC aerodinamik ile ilgili sıkı çalışıyor

Hava akışı da önemli bir faktör olduğu için hız, hareket yönü ve sıkma oranı kriterleri oldukça önem taşıyor. GMC hava aracı mühendisi Alicia Bidwell, “SUV’ların aerodinamik sürüklenmesini azaltmak her zaman bir zorluk teşkil ediyor. Mühendislik ekibimiz müşterilerimizin istediği boyut ve kargo alanını sunmak için en ufak ayrıntıya bile dikkat ediyor” dedi. Çünkü tasarımda her ögenin aerodinamik yapıya etkisinin fazlasıyla olduğu düşünülüyor. Amaçlarını gerçekleştirmek için GMC mühendisleri, havayı SUV’ın arkasına etkili bir şekilde yönlendirmek için ellerinden geleni yapıyor. Tabii ki, hava akışı sadece araç performansı için değil. Aracın her detayı için önem arz ediyor.

Wilson Sporting Goods’in aerodinamik araştırma mühendisi Daniel Hare, “Birçoğu NFL futboluna bakıyor ve basit bir nesne olarak görüyor. Bununla birlikte, özellikle aerodinamik alanında, topa giren mühendislik miktarı olağanüstü derecede fazladır. Futbolun her milimetresi çevredeki hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlandı, böylece topun uçuşunu uzatılabilir. Sürtünmeyi azaltabilir ve istikrarı bu şekilde koruyabiliriz “dedi. Burada mühendislerin aerodinamiğe bir kez daha ne kadar önem verildiği belirtilmiş.