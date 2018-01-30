CARMEDYA – Hyundai ve Genesis , Amerika Birleşik Devletleri’nde Genesis’e özel bayilikler ağı kurulmasında ilk adımı attı. Marka yayılmaya devam ediyor.

Genesis ABD’de bayilik açtı

Cuma günü yapılan açıklamada, mevcut Hyundai bayilerinden ayrı Genesis bayileri kurma fırsatı sunulduğu doğrulandı. Zaten hali hazırda Genesis modelleri satan Hyundai bayileri, bir Genesis franchise başvurusunda bulunacak. Genesis, 2018 yılının sonuna kadar yaklaşık 100 perakende şebekesi kurmak istiyor. Şu anda, ABD’de Genesis araç satan 350 Hyundai bayisi var. Genesis’i bağımsız bir marka olarak daha da yapıtaşı haline getirmek isteniyor. 2017’de Genesis , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki G80, G80 Sport ve G90 için 20.594 örnek sattı. Genesis Motor America’nın genel müdürü Erwin Raphael, “Genesis’te müşterilerimizi birincil seviyeye koymak ve onlara doğru bir mülkiyet deneyimi sağlamak için çalışıyoruz. Bunun olmasını sağlamak için Genesis markasının ana şirketimizden ayrılmasında bir sonraki adıma geçmeliyiz. Genesis perakende ağı kurmanın Genesis markasının lüks otomotiv pazarında uzun vadede başarılı olmasını sağlayacaktır “dedi.