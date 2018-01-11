Buradasınız
Home > Haberler > Chevrolet > Generation GXE Tüketici Elektroniği Fuarı’nda

Generation GXE Tüketici Elektroniği Fuarı’nda

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Genovation GXE

CARMEDYA.COM – Genovation, yeni GXE’yi tanıtmak için Tüketici Elektroniği Fuarı’nı kullandı. Chevrolet Corvette’e dayanan GXE, ufak bir revizyona tabi tutuldu.

Generation GXE Tüketici Elektroniği Fuarı’nda

 Genovation GXE

Dışa entegre LED aydınlatma ünitelerine sahip yeni bir far ön splitter, yan etekler ve arka kanat far grubu kullanıldı. Ayrıca modelin difizör bölümü de aracı agresif kılmış. Kullanılan seramik Brembo frenler otomobili fren performansını fazlasıyla iyileştirecek. Otomobilin dışı gibi içerisinde de büyük değişimler yapılmış. Alcantra döşemeler ve yeni bir bilgi eğlence sistemi dikkatlerden kaçmıyor. Genovation detaylı performans özelliklerini açıklamayı reddetti.Ancak şirket, aracın son teknolojiye sahip piller, invertörler ve elektrikli motorlara sahip olduğunu söyledi. Motorlar 800 HP güç ve 948 Nm tork değeri üretecek. Otomobilin maksimum hızı 354 km/s. Aracın sahip olduğu piller ile 281 km menzile sahip olacağı da tahmin ediliyor. Sadece 75 adet üretilecek olan modelin 750 bin dolardan başlayan satış etiketinin olacağı biliniyor.

Genovation GXE

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

CEVA

Kaizen Ödülü CEVA Türkiye’nin

Carmedya iPad iPhone ve Windows 8’de!

Yukarı