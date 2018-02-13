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Geely yakında Daimler’in en büyük hissedarı olacak

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Geely Daimler

CARMEDYA.COM – Geely yakında Daimler’in en büyük hissedarı olacak. Geely’nin Daimler’in en büyük hissedarı olmayı planladığını bildirdi. Haber gündeme bomba gibi düştü.

Geely yakında Daimler’in en büyük hissedarı olacak

Daimler’den bir hisse satın alan Çinli otomobil üreticisinin yeni bir hisse alma yolunda olduğunu bildirdi. Daimler’in halihazırdaki en büyük hissedarı, yüzde 6,8 ile Kuveyt Yatırım Otoritesi’idi. Bu raporlar doğruysa, Geely bu rakamı aşmanın eşiğinde olabilir. Daimler’in ikinci büyük hissedarı BlackRock yüzde 6 hisseye sahip. Gelen haberler, Geely’nin Daimler’in gelişmiş elektrik teknolojisini elde tutmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, markanın Daimler ile bir elektrikli otomobil ortak girişimi kurma konusunda istekli olduğu da söyleniyor. Daimler’in BAIC Motor Corp ve BYD ile Çin’in ortak girişimleri olan Geely, Volvo ve Lotus’da hali hazırda kontrol gücü bulunan bir hisseye de sahip.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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