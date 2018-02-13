CARMEDYA.COM – Geely yakında Daimler’in en büyük hissedarı olacak. Geely’nin Daimler’in en büyük hissedarı olmayı planladığını bildirdi. Haber gündeme bomba gibi düştü.

Geely yakında Daimler’in en büyük hissedarı olacak

Daimler’den bir hisse satın alan Çinli otomobil üreticisinin yeni bir hisse alma yolunda olduğunu bildirdi. Daimler’in halihazırdaki en büyük hissedarı, yüzde 6,8 ile Kuveyt Yatırım Otoritesi’idi. Bu raporlar doğruysa, Geely bu rakamı aşmanın eşiğinde olabilir. Daimler’in ikinci büyük hissedarı BlackRock yüzde 6 hisseye sahip. Gelen haberler, Geely’nin Daimler’in gelişmiş elektrik teknolojisini elde tutmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, markanın Daimler ile bir elektrikli otomobil ortak girişimi kurma konusunda istekli olduğu da söyleniyor. Daimler’in BAIC Motor Corp ve BYD ile Çin’in ortak girişimleri olan Geely, Volvo ve Lotus’da hali hazırda kontrol gücü bulunan bir hisseye de sahip.