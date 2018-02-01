CARMEDYA.COM – Elektrikli otomobiller artık her yerde. O kadar fazla hayatımıza girdiler ki yarışlarda bile artık bu otomobilleri kullanır olduk.

Formula E’nin ikinci nesil elektrikli otomobili hazır

Yapılan yeni güncellemeler ile bu yarışın yeni nesil aracı ortaya çıktı. Teaser görüntülere bakarak bu otomobilin geliştiğini çok rahat bir şekilde görebiliriz. Mart ayında Cenevre Motor Show’da tam olarak açılmadan önce, yeni nesil elektrikli yarış otomobillerinin ilk görüntüleri basına servis edildi.

Gördüğünüz gibi uygun bir fütüristik yapı otomobilde sunuldu. ABB FIA Formula E Şampiyonasının önümüzdeki beşinci sezonundan itibaren omurgasını oluşturacak şekilde tasarlanan Gen2, iddialı görünüyor. Batman’ın aracını hatırlatan tasarım ile otomobil görenleri kendisine hayran bırakıyor. Model hakkında detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.