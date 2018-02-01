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Formula E’nin ikinci nesil elektrikli otomobili hazır

Yazan Kübra Yeşilkaya -

CARMEDYA.COM – Elektrikli otomobiller artık her yerde. O kadar fazla hayatımıza girdiler ki yarışlarda bile artık bu otomobilleri kullanır olduk.

Formula E’nin ikinci nesil elektrikli otomobili hazır

Yapılan yeni güncellemeler ile bu yarışın yeni nesil aracı ortaya çıktı. Teaser görüntülere bakarak bu otomobilin geliştiğini çok rahat bir şekilde görebiliriz. Mart ayında Cenevre Motor Show’da tam olarak açılmadan önce, yeni nesil elektrikli yarış otomobillerinin ilk görüntüleri basına servis edildi.

Gördüğünüz gibi uygun bir fütüristik yapı otomobilde sunuldu. ABB FIA Formula E Şampiyonasının önümüzdeki  beşinci sezonundan itibaren omurgasını oluşturacak şekilde tasarlanan Gen2, iddialı görünüyor. Batman’ın aracını hatırlatan tasarım ile otomobil görenleri kendisine hayran bırakıyor.  Model hakkında detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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