CARMEDYA.COM – Formula 1 tarafından yapılan bir açıklamayla Formula 1 Pirelli Hot Laps programı duyuruldu. İlk etkinlik 2018 Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix olacak. Bu yılın FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sırasında düzenlenecek diğer dokuz etkinlik daha sonra açıklanacak.

Formula 1 yeni Pirelli Hot Laps programını açıkladı

Formula 1 Pirelli Hot Laps programı, Grand Prix’ye gelen izleyicilere, ünlülere ve konuklara olağanüstü ve benzersiz bir deneyim yaşama fırsatı verecek. F1 kahramanlarının mücadele ettiği heyecan verici pistlerde profesyonel bir yarış pilotu, bir süper otomobille şanslı katılımcılara tur attıracak. Formula 1 Global Lastik Partneri Pirelli, yarışın gerçekleşeceği hafta sonu boyunca bu süper otomobillerin sergileneceği Formula 1 padok alanındaki bir özel Pirelli garajında programı sunacak ve tüm lastikleri sağlayacak.

Aston Martin ve McLaren, 10 etkinliğe katılacaklarını teyit eden ilk iki üretici oldu. Önümüzdeki haftalarda başka lider otomotiv markalarının katılımının da duyurulması bekleniyor. Aston Martin Valkyrie modelini Aston Martin Red Bull Racing’in Teknik Üst Yöneticisi Adrian Newey ile birlikte tasarlandı. Programda esas olarak 4.0 litre, çift turbo şarjlı V8 motorlu yeni Vantage modelini kullanacak. Aston Martin Red Bull Racing takımının resmi pilotları Daniel Ricciardo ve Max Verstappen, otomobillerin direksiyonuna geçecek sürücüler arasında.

McLaren ise katılımcılara McLaren Automotive’in Super Series otomobilleri arasında yer alan McLaren 720S modelini deneyimleme şansı sunacak. Direksiyonda McLaren F1 yedek ve test pilotu Lando Norris, McLaren Elçisi Mika Häkkinen veya McLaren F1 pilotları Fernando Alonso ya da Stoffel Vandoorne olacak.

McLaren, 1981 yılında MP4/1 ile Formula 1’de karbon fiber kullanımında çığır açtı ve araçların daha hafif, hızlı ve verimli olmasını sağlamak için o tarihten sonra ürettiği her otomobilde bu malzemeyi kullandı. Yeni 4.0 litre, çift turbo şarjlı V8 M480T motor, 341 km/saat maksimum hızla sıfırdan saatte 100 kilometreye üç saniyeden kısa sürede çıkmak gibi olağanüstü performans düzeyleri sunuyor.