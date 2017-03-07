Ford Otosan’dan Kadınlara Anlamlı Hediye

Ford Otosan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine değindiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel dijital kampanyasıyla kadınların yapacaklarının bir sınırı olmadığını farklı bir şekilde ele alıyor.Şirket, kampanya ile tüm kadınları üreten ve hayata dahil olan bireyler olarak kapsayıcı bir şekilde ayrıştırmadan cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Kadınların başarılarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan kampanyanın filminde, şartlar eşit olduğunda kadınların yapabileceklerinin hiçbir sınırı olmadığı vurgulanıyor. Türkiye otomotiv sanayinin kadın istihdamında lider şirketi Ford Otosan, bünyesinde çalışan ve üreten kadın çalışanlardan yola çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini kadın-erkek ayırt etmeden herkese bir kez daha hatırlatıyor. Filmde profesyonel oyuncu kadrosunun yanısıra Ford Otosan çalışanları da rol aldı.

Haydar Yenigün: “Ford Otosan olarak çalışma hayatında her alanda eşitlik ilkesini savunurken, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, en acil ve önemli mücadele konularımızdan biri olarak gündemimizde yer alıyor.”

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak kadınların ekonomiye katılımlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, kampanya ile ilgili şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak çalışma hayatında her alanda eşitlik ilkesini savunurken, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, en acil ve önemli mücadele konularımızdan biri olarak gündemimizde yer alıyor. Ford Otosan olarak, kadının olmadığı bir toplumun eksik olduğuna inanıyoruz. Yaşama katılan, her türlü katma değer üreten tüm kadınların; eşit şartlar ile ekonomiye katılmaları, eşit şartlar altında çalışmaları ve kazanmalarını önemsiyoruz. Ülkemizin geleceğinin bu cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile daha aydınlık, daha refah olacağını biliyoruz. Bu doğrultuda, yaptığımız tüm çalışmalarda kadın-erkek fark etmeksizin gençlerimizin cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesini önemsiyoruz. Kızlarımıza meslek seçimlerinde cinsiyetin değil yeteneklerin ön planda tutulmasının gerekliliğini aktarmaya çalışıyoruz. Kadınların daha adil, daha dengeli ve daha sürdürülebilir bir topluma yapabilecekleri katkıyı arttırmak için herkese sorumluluk düştüğü inancıyla çalışmaya devam edeceğiz. Ford Otosan olarak tedarikçilerimiz, yetkili satıcılarımız ve tüm iş ortaklarımızın katılımlarıyla etki alanımızı genişletmek için çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”