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Ford Otosan “Yeşil Ofis” diploması aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Ford Otosan

CARMEDYA.COM – Ford Otosan, katıldığı WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı kapsamında “Yeşil Ofis” diploması alan ilk otomotiv şirketi oldu. Yeşil Ofis diploması, ekolojik ayak izini azaltma hedeflerine ulaşan ofislere WWF-Türkiye tarafından veriliyor.

Ford Otosan “Yeşil Ofis” diploması aldı

Ford Otosan

Yeşil Ofis Diploma Töreni’nde Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e, Yeşil Ofis Diploması’nı WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli takdim etti.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli ise, şunları söyledi: “Doğanın karşılaştığı devasa tehditler karşısında herkes ‘Ben tek başıma ne yapabilirim ki?’ diye düşünüyor. Oysa dünyamız için ihtiyacımız olan değişimin temelinde her bireyin atacağı küçük adımlar var. WWF-Türkiye olarak alışkanlıklarımızı değiştirerek büyük farklar yaratabileceğimize inanıyoruz. Yeşil Ofis programımız somut çıktılarıyla bu yönde güçlü bir örnek. Kurumların Yeşil Ofis takımlarına ve çalışanlarına bu programda önemli ve anlamlı bir görev düşüyor” dedi.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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