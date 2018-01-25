CARMEDYA.COM – Ford Otosan, katıldığı WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı kapsamında “Yeşil Ofis” diploması alan ilk otomotiv şirketi oldu. Yeşil Ofis diploması, ekolojik ayak izini azaltma hedeflerine ulaşan ofislere WWF-Türkiye tarafından veriliyor.

Ford Otosan “Yeşil Ofis” diploması aldı

Yeşil Ofis Diploma Töreni’nde Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e, Yeşil Ofis Diploması’nı WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli takdim etti.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli ise, şunları söyledi: “Doğanın karşılaştığı devasa tehditler karşısında herkes ‘Ben tek başıma ne yapabilirim ki?’ diye düşünüyor. Oysa dünyamız için ihtiyacımız olan değişimin temelinde her bireyin atacağı küçük adımlar var. WWF-Türkiye olarak alışkanlıklarımızı değiştirerek büyük farklar yaratabileceğimize inanıyoruz. Yeşil Ofis programımız somut çıktılarıyla bu yönde güçlü bir örnek. Kurumların Yeşil Ofis takımlarına ve çalışanlarına bu programda önemli ve anlamlı bir görev düşüyor” dedi.