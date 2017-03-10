Ford O Teknolojiyi Fabrikasına Getirecek

CARMEDYA.COM – Ford, Stratasys ile süregelen işbirliği kapsamında 3D baskı teknolojileri konusunda önemli bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. İşbirliği kapsamında “Stratasys Infinite Build 3D” yazıcı kullanarak büyük otomobil parçalarının 3D baskısını test eden Ford, gelecekte üreteceği otomobillere yönelik kişiselleştirilmiş parçalar üretmek için de potansiyel uygulamaları araştırıyor.

3D baskı teknolojileri ile üretilen otomobil parçaları hem üretici hem de müşterilere büyük fayda sağlarken, geleneksel yöntemlerle üretilen otomobil parçalarından daha hafif olmakla beraber yakıt verimliliğinin artırılmasında önemli rol oynayabileceği öngörülüyor. Hemen hemen her tip ve boyda otomobil parçalarını 3D baskı yöntemiyle üretebilen Stratasys Infinite Build 3D baskı sistemi, prototip parçaların yanı sıra Ford’un performans araçları veya kişiselleştirilmiş otomobil parçaları gibi düşük hacimli üretimin daha verimli ve ekonomik bir şekilde gerçekleşmesi için bir dönüm noktası olabileceği vurgulanıyor. Yeni 3D baskı sistemi, Ford’un ABD’deki Araştırma ve İnovasyon merkezi Dearborn’da yer alıyor.

Lee: “Stratasys ile birlikte hayata geçireceğimiz projeler için oldukça heyecanlıyız”

Ford’un Üretim Araştırması’ndan Sorumlu Teknik Lideri Ellen Lee, “Infinite Build teknolojisiyle otomobillerin büyük aksesuar, alet ve parçalarının baskısını yapıp, tasarım süreçlerini daha hızlı yürütebileceğiz. Stratasys’ın bu yeni teknolojisine erken erişimimizle birlikte otomotivde büyük ölçekli baskının gelişimini yönlendirmek bizim için çok heyecan verici.” dedi.

Endüstriyel alanlarda büyük bir gelişim gösteren 3D baskı teknolojilerinin gelecekte havacılık, eğitim, tıp gibi sektörler başta olmak üzere tüm üretim süreçlerinde kullanılması bekleniyor. Uluslararası araştırma kuruluşu Global Industry Analysts Inc raporuna göre ise 3D baskı uygulamalarının 2020 yılı itibarıyla 9,6 milyar dolarlık bir küresel pazar oluşturması bekleniyor.

Birkaç aylık üretim sürecini birkaç güne indirecek

3D baskı teknolojileri, yüksek hacimdeki üretimler için henüz yeteri kadar hızlı olmasa da otomobil parçalarının prototipleri ve yarış otomobillerine özel parçaların üretimi gibi düşük hacimlerde üretilen parçalar için ekonomik bir çözüm sunuyor. Günümüzde geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak üretilen bir otomobil parçası için öncelikle bilgisayar ortamında bir model oluşturuluyor ve prototipin üretilmesi için aylarca beklenmesi gerekebiliyor. 3D baskı teknolojileri ile Ford, aynı parçanın çok kısa bir sürede baskısını gerçekleştirip, maliyetini de ciddi oranda azaltabiliyor. Örneğin, motor parçalarından biri olan emme manifoldu üretimi için oluşturulması gereken yeni bir prototip birkaç ay yerine birkaç gün içinde hem de daha düşük bir maliyetle üretilebilecek.