CARMEDYA.COM – Ford, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında “Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetleri” kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Ford, mühendislik ihracatıyla ödül aldı

Son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 387 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı yaptı. Mühendislik ihracatının lideri olmaktan gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, bugün sadece araçlarımızı değil, mühendislik ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. Tasarımdan itibaren proje içinde olmak, dış kaynak bağımlılığını ortadan kaldırarak bizleri ortaya çıkardığımız ürünün tam anlamıyla sahibi olma noktasına getirdi. Ticari araçlarda sahip olduğumuz mühendislik bilgi birikimi oldukça önemli boyutlara ulaştı. 1.500 Ar-Ge çalışanımızla , sadece Türkiye’de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. ”