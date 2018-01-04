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Ford, mühendislik ihracatıyla ödül aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
ford otosan

CARMEDYA.COM – Ford, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında “Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetleri” kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Ford, mühendislik ihracatıyla ödül aldı

Son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 387 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı yaptı. Mühendislik ihracatının lideri olmaktan gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ford Otosan olarak, bugün sadece araçlarımızı değil, mühendislik ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. Tasarımdan itibaren proje içinde olmak, dış kaynak bağımlılığını ortadan kaldırarak bizleri ortaya çıkardığımız ürünün tam anlamıyla sahibi olma noktasına getirdi. Ticari araçlarda sahip olduğumuz mühendislik bilgi birikimi oldukça önemli boyutlara ulaştı. 1.500 Ar-Ge çalışanımızla , sadece Türkiye’de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. ”

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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