CARMEDYA.COM – Ford, motordan sonra araçtaki en önemli diğer aktarma organı olan şanzımanı Eskişehir İnönü Fabrikası’nda üretmek için 49,5 milyon avro yatırımla çalışmalara başladı.

Ford, ilk yerli şanzımanını üretmeye hazırlanıyor

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Ecotorq motor ailesi ile şanzımanın uyumu dengeliyecek. Araçlarımızdaki performans ve verimliliği benzersiz bir boyuta taşıyarak global arenadaki rekabet gücümüzü artıracak. Ağır ticaride Türkiye’nin ilk yerli şanzıman yatırımı ile mühendislik ve Ar-Ge kapasitemizi geliştireceğiz. Geleceğin taşıma teknolojilerinde söz sahibi olmak ve sanayimize dünya çapında yeni bir başarı hikâyesi eklemek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.