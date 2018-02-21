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Ford, ilk yerli şanzımanını üretmeye hazırlanıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Ford otosan

CARMEDYA.COMFord, motordan sonra araçtaki en önemli diğer aktarma organı olan şanzımanı Eskişehir İnönü Fabrikası’nda üretmek için 49,5 milyon avro yatırımla çalışmalara başladı.

Ford, ilk yerli şanzımanını üretmeye hazırlanıyor

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Ecotorq motor ailesi ile şanzımanın uyumu dengeliyecek. Araçlarımızdaki performans ve verimliliği benzersiz bir boyuta taşıyarak global arenadaki rekabet gücümüzü artıracak. Ağır ticaride Türkiye’nin ilk yerli şanzıman yatırımı ile mühendislik ve Ar-Ge kapasitemizi geliştireceğiz. Geleceğin taşıma teknolojilerinde söz sahibi olmak ve sanayimize dünya çapında yeni bir başarı hikâyesi eklemek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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