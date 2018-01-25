CARMEDYA.COM – Ford Focus RS sahiplerine kötü haber. Ford, Focus RS sahiplerini servise çağırabilir. Sorun 2.3-litre EcoBoost motordaki conta probleminden kaynaklı olacağı söylendi.

Ford Focus RS sahiplerine kötü haber

Ford Focus RS sahiplerine kötü haber. Ford sahiplerinin buluştukları bir platformda çıkan konu zamanla çığ gibi büyüdü. Marka müşterileri yakın zamanda servislere çağrılacak. Müşteri Memnuniyeti Programı 17B32 kapsamında modeller elden geçirilecek. Raporda, bu sorundan etkilenen tüm araçların üst kapak contalarını değiştirip basınç testi yapacakları belirtiliyor. Yenisiyle değişen parçalar tamamen ücretsiz olarak sağlanacak. 3 Ağustos 2015 ile 6 Temmuz 2017 arasında yapılan Tüm Focus RS modelleri sorun kapsamında olan araçlar.

Ford, silindir kapağı contasını değiştirmenin, soğutma sistemini basınç testine tabi tutmanın ve soğutma odasındaki yanma odasının kontrol edilmesinin 9.2 saat sürmesi gerektiğini iddia ediyor. Silindir kafasının değiştirilmesi, süreci 10.3 saate kadar uzatacak. Ford teknisyenleri, hatchback’in silindir kapağının değiştirilmesi gerekip gerekmeyeceğini testlerden sonra karar verecek. Soğutma sistemini yaklaşık beş saat boyunca basınçlı test edilecek. Basınç dört psi’den fazla düşerse, teknisyenler silindirlerin içinde soğutma sıvısı olup olmadığını görmek için bir borescope kullanacak. Gerek görülürse silindir kafasını değiştirecekler. Geri çağrılmanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.