CARMEDYA.COM – Ford alacaklara indirim müjdesi. Ekim ayı boyunca Ford’un binek modelleri 4 yıl veya 100.000 km garanti ile, tüm ticari modeller ise 3 yıl sınırsız km garantisiyle Ford müşterilerini bekliyor.

Geçtimiz ay pazara sunulan Yeni Ford Fiesta’ya Ford Options kredi seçeneği ile ayda 645 TL’ye sahip olunabiliyor.

Ford alacaklara indirim müjdesi

Daha çok teknoloji ve eğlence sunan Yeni Fiesta’ya, Ford Options seçeneğiyle sahip olmak çok avantajlı. B segmenti müşterilerinin birkaç yıl önce ancak hayal edebilecekleri ileri teknolojiler ve özelliklerle donatılan Yeni Fiesta’da, ‘Ford Options’ kredi seçeneğini kullanan müşteriler, ayda 645 TL taksit ile Fiesta sahibi olabilirken, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 2.000 TL indirim avanatajından yararlanabiliyor.

Binek modellerde 0 faiz fırsatı

Ford alacaklara indirim müjdesi. Tüm Ford binek modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 33.000TL, 15 ay, %0 faizli kredi kampanyası sunuluyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 30.000 TL, 15 ay, %0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Yine bu aya özel Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için anahtar teslim fiyatı üzerinden 7.000 TL takas desteği de sağlanıyor.

Ticarette fırsat tanımayanlara cazip fırsatlar

Ford alacaklara indirim müjdesi. Ford, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 33.000 TL, 20 ay, %0 faiz kampanyasını sunuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler için 30.000 TL, 20 ay, %0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış lastiği kampanyası da Ekim ayında devreye alındı. Custom ve Ranger modellerini satın alanlara, 4 adet kış lastiğini ÖTV ve KDV dahil olarak 1.200 TL karşılığında alma fırsatı sunuluyor.

Ford ayrıca, Ekim ayında alınmış tüm binek modeller, Tourneo Courier ve Transit Courier modellerinde Ekim ayında Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim sunuyor.

Ford kampanyaları hakkında detaylı bilgi, Ford Yetkili Satıcılarında ve www.ford.com.trinternet sitesinde.