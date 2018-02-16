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Ford 0 faiz kampanyasına devam ediyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Ford

CARMEDYA.COM – Ford, tüm ticari modellerinde Şubat ayında müşterilerine “0 faiz” avantajı sunmaya devam ediyor. Tüm ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında sunuyor.

Ford 0 faiz kampanyasına devam ediyor

Ford

FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 36.000 TL, 15 Ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor. Destekli kredi kampanyasından faydalanılmaması durumunda ise 2017 Model Transit, 2017 Model Transit Custom, 2017 Model Connect ve 2017 Model Ranger modellerinde geçerli tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden %2 peşin alım desteği sağlanıyor. Ayrıca, tüm ticari modellerde 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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