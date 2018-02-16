CARMEDYA.COM – Ford, tüm ticari modellerinde Şubat ayında müşterilerine “0 faiz” avantajı sunmaya devam ediyor. Tüm ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında sunuyor.
Ford 0 faiz kampanyasına devam ediyor
FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 36.000 TL, 15 Ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor. Destekli kredi kampanyasından faydalanılmaması durumunda ise 2017 Model Transit, 2017 Model Transit Custom, 2017 Model Connect ve 2017 Model Ranger modellerinde geçerli tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden %2 peşin alım desteği sağlanıyor. Ayrıca, tüm ticari modellerde 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor.