CARMEDYA.COM – Fiat satış konusunda başarılı olan modeli Linea’nın üretimi tamamen durduruldu. TOFAŞ’ın, 2007 yılından bu yana ürettiği Fiat Linea artık tarih oldu.

Fiat Linea’nın üretimi tamamen durdu

10 yıllık üretimin ardından bitirilen proje Bursa fabrikasında yapılan bir tören ile duyuruldu. 170 Milyon Euro yatırımla üretilen Fiat Linea, yılda 60 bin adetlik üretim rakamına sahipti. 2012 yılında makyajlanan model için 25 milyon dolar yatırım yapıldı.

Filoların göz bebeği olan Fiat Linea, Türkiye’de özellikle filo şirketlerinin yoğun olarak talep ettiği Linea, 10 yılda 500 bin adetlere yaklaşan üretim rakamına ulaştı. Egea’nın üretilmesinden sonra model geri planda kaldı. Daha sonrasında Egea^Nın taleplerine yetişemeyen marka, üretim hattını büyütmeye karar verdi. Açılan 450 bin adetlik kapasite, markanın elini rahatlatmış oldu. Marka Bursa fabrikasında sadece Egea ailesini üretecek. Hafif ticari araçta ise Fiat Doblo ve Fiat Fiorino ile yoluna devam edecek.