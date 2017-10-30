CARMEDYA.COM – Ferrari Portofino elektrikli olarak üretilebilir. Ferrari elektrik pazarına el atıyor. Kendi evinde olmasa da dış pazarda elektrikli olarak üretilebilir.

Ferrari Portofino elektrikli olarak üretilebilir

Bu nedenle, Prancing Horse marque’nin geçen hafta Roma’daki yeni Portofino’yu tanıtması büyük bir olay yarattı. California’yı değiştiren Portofino , Ferrari’nin yeni sekiz silindirli motoru ile geldi. Model, geçen ay Frankfurt Motor Show’da tanıtıldı. Modelin elektrikli versiyonu üzerinde söylentiler artıyor. Üretilip üretilmeyeceği şimdiden merak konusu.