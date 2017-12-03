CARMEDYA.COM – Kuruluşunun 70’inci yılını kutlayan Ferrari, yeni yaşı kapsamında Londra Tasarım Müzesi’ne konuk oldu. Model gören herkesi eskilere götürdü.

Sergide ilk tasarlanan Ferrari modelleri ve eskizlerinin yanı sıra Enzo Ferrari’nin mektup ve kişisel eşyaları ile tarihi yarış otomobilleri dikkat çekti.

Ferrari 70’inci yaşını kutluyor

Müzede, Enzo Ferrari’nin ilk tasarımı 125 S modelinin birebir replikası, geliştirme aşamasında kullanılan ilk ahşap prototipler gün yüzüne çıkarken, Ferrari’nin sadece Japonya pazarı için özel olarak ürettiği J50 modelinin de 1:1 ölçekli el yapımı bir kopyası da müze konuklarını karşılıyor. Ferrari 70’inci yaşını kutluyor. Clint Eastwood, Sammy Davis Jr, Brigitte Bardot, Peter Sellers gibi ünlü müşterilerin otomobilleriyle çektirdiği fotoğraflarda sergide bulunanlar arasında. Pink Floyd’un şampiyonasını kazandığı yarış otomobili gibi birçok araç sergiliyor.

Ferrari 70’inci yaşını kutluyor. Londra Tasarım Müzesi’nin Kurucusu Sör Terence Conran, sergiyle ilgili olarak “Her yaştan milyonlarca tutkulu hırslı insan adına konuştuğumu düşünüyorum. Hepimiz bir noktada bir Ferrari’ye sahip olmanın keyifli hayalini paylaştık. Markanın kendisi, yol modelleri veya Grand Prix otomobilleri olsun, dünya çapında bir tasarım başarısı sembolü haline gelmiştir. Ferrari hikâyesi gerçekten de endüstriyel çağın en büyük macera hikâyelerinden biridir ve bu hikâyeyi Tasarım Müzesi’nde anlatmaktan gururluyum. Duyguların derinliği, otomobillerin dış güzelliğinin çok ötesine geçiyor. Bu sergiyle ilgili beni çok fazla heyecanlandıran şey, sahne arkasındaki Ferrari’nin sihirli bileşenlerini oluşturan mühendislik, üretim ve tasarım arasındaki dinamiği deneyimlemek gibi nadir bulunan bir fırsata erişebilmek. Bu öyle sihirli bileşen ki 85 yaşındaki halimle bana bile bir Ferrari sahibi olmanın hayalini yaşatıyor” yorumunda bulunarak Ferrari’nin 70 yıllık macerasının bıraktığı izlenimi kısaca ifade ediyor.