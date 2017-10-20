CARMEDYA.COM – Fernando Alonso, McLaren ile olan sözleşmesini uzattı. Fernando Alonso’nun Formula 1’deki geleceği ile ilgili aylardır devam eden tartışmaları sonlandırdı.

Fernando Alonso, McLaren ile olan sözleşmesini uzattı

Çifte dünya şampiyonu McLaren ile olan sözleşmesini uzattığını doğruladı. İngiliz firması, sözleşmesiyle ilgili pek çok detayı açıklamadı ancak “çok yıllı” bir sözleşme olduğunu belirtiyor. Medyaya konuşan Alonso, kariyerini McLaren’de tamamlamak için “son derece mutlu” olacağını söyledi. Alonso’nun yeni sözleşmesi esnek ve yıl boyunca diğer yarışlara izin verecek.