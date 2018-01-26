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Elektrikli MINI kış testlerinde görüntülendi

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Mini Electrikli

CARMEDYA.COM – Geçen yaz, Mini yeni bir Elektrik Konsepti ile ortaya çıkmıştı. Tasarım olarak araç geleneksel Mini ile aynı hatları paylaşıyordu.

Elektrikli MINI kış testlerinde görüntülendi

Mini Electrikli

Ancak bir kış testlerinde yakalanan model, elektrikli versiyondan daha fazla bilgiler veriyordur. Otomobilin tasarımında kullanılan farlar LED teknolojisine sahip değildi. Ancak aerodinamik olarak önemli değişimler yapılmış. Daha yuvarlak hatlar otomobilde dikkatlerden kaçmadı.

Cooper S modellerinden hatırladığımız beyaz çok kollu jantlar ile otomobil sportif yönünü koruyor. İlk elektrikli MINI modelinin 2019 yılında ortaya çıkması bekleniyor. Daha sonrasında 2020 yılında seri üretime geçip modelin satılması planlanıyor. Otomobilde barındırılacak olan piller ile MINI Cooper 300 km menzilin üzerinde yol alabileceği düşünülüyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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