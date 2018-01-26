CARMEDYA.COM – Geçen yaz, Mini yeni bir Elektrik Konsepti ile ortaya çıkmıştı. Tasarım olarak araç geleneksel Mini ile aynı hatları paylaşıyordu.

Elektrikli MINI kış testlerinde görüntülendi

Ancak bir kış testlerinde yakalanan model, elektrikli versiyondan daha fazla bilgiler veriyordur. Otomobilin tasarımında kullanılan farlar LED teknolojisine sahip değildi. Ancak aerodinamik olarak önemli değişimler yapılmış. Daha yuvarlak hatlar otomobilde dikkatlerden kaçmadı.

Cooper S modellerinden hatırladığımız beyaz çok kollu jantlar ile otomobil sportif yönünü koruyor. İlk elektrikli MINI modelinin 2019 yılında ortaya çıkması bekleniyor. Daha sonrasında 2020 yılında seri üretime geçip modelin satılması planlanıyor. Otomobilde barındırılacak olan piller ile MINI Cooper 300 km menzilin üzerinde yol alabileceği düşünülüyor.