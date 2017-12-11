CARMEDYA.COM – Tesla’nın ardından Audi ve Porsche’nin elektrikli modellerini duyurmasıyla harekete geçen Jaguar da rekabete katıldı. Rakiplerinden önce yollara çıkması beklenen Jaguar I-Pace, Mart ayında üretim versiyonuyla tanıtılacak ve 2018 yılı ortasında satışa sunulacak.

Elektrik rekabetine Jaguar da katıldı

Audi, önümüzdeki yıl e-tron elektrikli modelinin üretimine başlayacağını duyurmuştu ancak Volkswagen Grup bu tarihin 2019 yılına ertelenebileceğini açıklamıştı. Porsche de aynı şekilde Mission E elektrikli modelinin üretimine 2018 yılı sonunda başlayacağını bildirmişti.

Şimdilik Jaguar, I-Pace ile ilgili detaylı bilgi paylaşmıyor. 2016 yılında konsept modelin tanıtımı sırasında, üretim versiyonunun 500 km. menzile sahip olacağı vurgulanmıştı. Bu arada standart 50 kW hızlı şarj edilebilen bataryalar yerine konseptte 90 kW batarya kullanıldığını da hatırlatmak gerek.

Audi, e-tron SUV modeli de 95 kW’lık bir pil ile 500 km menzil sunacak. Porsche Misson E de 500 km. menzil sunan diğer bir model olacak.

I-Pace, Svusturya’nın Graz kentindeki Magna Steyr tesislerinde üretilecek. Üretim kapasitesi ise yılda 13 bin adet olacak.

Modelin ilk olarak Mart ayında Cenevre’de tanıtılması bekleniyor ancak bu bilgi henüz Jaguar tarafından onaylanmadı.