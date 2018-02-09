CARMEDYA – Yeni DS7 Crossback, DS Automobiles tarafından geliştirilen ilk nesil otomobillerden. Yeni model İngiltere’de piyasaya sürülecek.

DS7 Crossback İngiltere’de gösteriye çıkmaya hazır

Fransız şirket SUV pazarının bir dilimini istiyor. DS7 Crossback modeli bunu kesinlikle gerçekleştirecek kadar güçlü görünüyor . DS Automobiles’ın SUV segmentindeki ilk denemesi heyecanla takip ediliyor. Tasarım olarak model oldukça iddialı. Premium görünmeyi fazlasıyla başarmış durumda. İçeride Bastille, Rivoli, Opera ve Performans line olmak üzere dört farklı ambians size sunuluyor. Kalite algısı olarak ise otomobilde çıta yüksek tutulmuş.

Otomobilin kalbinde üç tane benzinli motor yer alacak. Bunlar sırasıyla 1.2 litre 130 HP, 1.6 litre 180 HP ve yine 1.6 litre 225 HP. Bu motorların yanı sıra dize ürün gamında ise 2 motor seçeneği sunulacak. Bunlar yine sırasıyla 1.5 litre 130 HP ve 2.0 litre 180 HP. Modelde birde hibrit kombinasyon sunulacak. 225 HP güç değerinde olması beklenen hibrit sistemin, 23 kWh pil takımıyla eşleştirilmesi planlanıyor. Otomobil saf elektrik ile sadece 60 km menzile sahip. 130 HP dizel DS7 Crossback için İngiltere fiyatları 28.050 Sterlin’den başlıyor.