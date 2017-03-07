DS 7 Crossback Cenevre’ye Damga Vuracak

CARMEDYA.COM – Inovasyonu, Fransız zarafetini ve avant-garde tasarım anlayışını eşsiz müşteri programlarıyla buluşturan DS Automobiles, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda DS 7 CROSSBACK’in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. SUV pazarında yer alan DS 7 CROSSBACK, DS Markası’nın sıfırdan geliştirilen ilk modeli olarak, yenilikçi teknolojileri, eşsiz tasarımı ve premium özellikleriyle otomotiv dünyasına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

DS 7 CROSSBACK, Cenevre’de 300 HP’lik toplam sistem gücüne sahip E-Tense benzinli-hybrid teknolojisi ile sergileniyor. DS Automobiles tarafından Paris’te geliştirilen ve tasarlanan DS 7 CROSSBACK, Fransa’daki Mulhouse ve Çin’deki Shenzhen Fabrikaları’nda üretilecek.

DS Markası’nın güçlü tasarımı

DS 7 CROSSBACK, krom “DS Wings” ön ızgarasıyla güçlü, karizmatik ve asil bir ifadeye sahip. Yeniden tasarlanan DS amblemi, bir hanedan armasına benzeyen görünüşüyle hemen göze çarpıyor. Ön ve arka çamurluklardaki keskin köşeler, bu yeni SUV modeline güçlü bir görünüm kazandırıyor. Arka tarafı çevreleyen bagaj kapağı görkemli bir tasarıma sahip ve hareketli yanan stopların entegre edildiği karakteristik bir bütünlük sağlıyor.

Aydınlatmada, DS’e özgü “Hipnotik Etki”

DS Markası, araçlarında her zaman aydınlatma detaylarını vurguluyor ve bu durum DS tasarımının ayırt edici özelliği olmaya devam ediyor. İşlenmiş mücevherlere benzeyen DS ACTIVE LED VISION farların LED modülleri, DS 7 CROSSBACK’in kapı kilitleri açıldığında kademeli olarak 180 derece dönmeden önce mor bir ışık yayıyor. Görselliği çok hoş, olağandışı, büyüleyici ve hatta hipnotik olan bu etki, aracın hareketli veya park halinde olmasına bakılmaksızın gece gündüz görülebiliyor. Markanın kolaylıkla fark edilmesini sağlayan bu ışıklar, kayarak yanan sinyallerle birleşen dikey LED modüllerle vurgulanıyor. Arkadaki aydınlatma öğeleri de, DS 7 CROSSBACK’in orijinalliğine katkıda bulunuyor. Tamamen LED kullanılan arka bölümde tasarımcılar, DS 3D REAR LIGHTS olarak adlandırılan bu aydınlatmalar için olağanüstü titizlikle geliştirilen lazer gravür teknolojisini kullandılar.

İç mekanda 5 farklı ambiyans seçeneği

SUV segmentine muhteşem bir tasarımla dahil olmaya hazırlanan DS 7 CROSSBACK, tüm yolcular için görkemli bir rahatlık ve ferahlık hissi sunan iç mekanı ile rakiplerinden ayrılıyor.

Her müşterinin kişisel beklentilerini karşılayabilmek için geniş ve benzersiz bir ustalık bilgisi ile tasarlanan iç mekanda 5 farklı ambiyans seçeneği sunuluyor. DS markasının doğduğu yer olan Paris’i hatırlatması için bu ambiyans paketleri Bastille, Rivoli, Faubourg ve Opéra olarak adlandırılırken, aracında Grand Tourer vurgusunu pekiştirmek isteyenler için tasarlanan ambiyans modeli Performance Line olarak adlandırılıyor.

Yüksek standartlarda işçiliğin yansıtıldığı DS 7 CROSSBACK’in iç mekan tasarımında, “DS Inspirations” deri, ahşap ve alkantara detaylar kullanılarak bütünlük oluşturuldu. Direksiyon ve tutma kolları, orta kısım da dahil olmak üzere tamamen deri ile kaplandı ve bu model için özel bir parlatıcı kullanıldı. Seçilen ambiyans paketine bağlı olarak, ortadaki ekranın kontrol düğmesinde kristal kullanımına gidilerek dikkat çekici bir görünüm yakalandı.

Kabinin merkezine yerleştirilen 2 adet 12 inçlik ekrandan sürüşe ve araca dair bütün bilgiler takip edilebiliyor. Bu ekranlardan ortada yer alanı; multimedya ara yüzü MirrorScreen ve DS CONNECT fonksiyonlarının kontrol etmesinin yanı sıra navigasyon sistemi ile de uyumlu. Direksiyonun önünde ileriye konumlu ikinci ekran, dijital gösterge paneli için ayrılmış kişiselleştirilebilir bir ekran.

İnci dikişli deri koltuklar ve B.R.M Chronographs saat

DS Marka kimliğinin gizli ancak görünür sembolleri olan “inci dikişler”; ön panel, kapılar ve konsolda olduğu gibi Nappa deri koltuklarda da kullanılarak iç mekana eşsiz bir şıklık katıyor. Bu dikiş tekniği, yüksek derecede sofistike detaylar üretmek için “haute couture” uygulamasında kullanılan nakış tekniğinden esinlenilerek geliştirildi ve DS’in döşemecileri tarafından, iç kaplamalar ve koltuk döşemelerinde Fransız geleneğini yansıtarak farklı ve göze çarpan bir marka tasarımı oluşturmak amacıyla kullanıldı.

DS 7 CROSSBACK’te 16. yüzyıldan itibaren lüks saat yapımında kullanılan bir kaplama tekniği olan Guilloche da kullanıldı. Saat çerçevesine, kasasına veya hareketli parçalara daha güzel bir görünüm vermek için günümüzde halen kullanılan bu teknikle üretilen yeni bir araç içi saat dizayn edildi.

Gelişmiş teknolojiyi gelenekle birleştiren DS 7 CROSSBACK’te, DS Automobiles’in B.R.M Chronographs şirketi ile olan ortaklığı da devam ediyor. DS 7 CROSSBACK’in kokpitinin merkezine muhteşem bir görünüm sunan özel bir saat olan B.R.M R180, araç çalıştığında 180 derece dönerek görsel bir şov sunuyor.

DS 7 CROSSBACK’in ses sistemi için Fransa’nın en iyi ses uzmanlarının bulunduğu Focal® Electra ile işbirliği yapıldı. Müzik severlerin taleplerini karşılamak için 14 Focal® Electra hoparlör, kabin içinde belirli noktalara yerleştirildi. Araç içi ses sisteminde bir ilk olarak, müşteriler, prestijli Electra markası etiketi taşıyan müzik sisteminin keyfini çıkartabilecekler.

300 HP’lik E-Tense güç aktarımı

Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanı yapılan DS 7 CROSSBACK’te benzinli-hibrid bir güç ünitesi görev yapıyor. 200 HP’lik benzinli motor ve iki elektrikli motor (Her biri 80kW/109 bhp) toplamında yaklaşık 300 HP’lik bir sistem gücü oluşturuluyor. 8–ileri otomatik şanzıman (EAT8) ön bölümde benzinli ve elektrikli motorların arasına konumlandırılıyor. İkinci elektrikli motor arka aksa güç aktarımını sağlayarak DS 7 CROSSBACK’in 4 çeker olmasını sağlıyor.

DS 7 CROSSBACK, dört farklı aktarma moduna sahip: Yüzde 100 elektrikli, şarj etmeden uzun yolculuklar için Hybrid, karma (SPORT) ve 4X4. Araç yavaş giderken (gaz kesildiğinde veya frene basıldığında) akü enerjisi yenileniyor. Tamamen elektrikli kullanımda, 13 kW/h kapasiteye sahip lityum-iyon akü yaklaşık 60 km menzil sağlıyor.

DS 7 CROSSBACK’te ayrıca, tamamı Euro 6 emisyon normlarını karşılayan 3 benzinli ve 2 dizel motor seçeneği sunulacak. BlueHDi motorlar 130 (BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel ya da EAT8) ile 180 HP (BlueHDi 180 EAT8) arasında güç üretecek, benzinli motor seçenekleri ise THP 230 S&S EAT8, THP 180 S&S EAT8 ve PureTech 130 S&S 6 ileri manuel oluşturacak. 6 ileri manuel şanzıman haricinde sunulacak olan otomatik şanzımanların tamamı EAT8 olacak.

Segmentinde ilkleri yaşatacak sürüş teknolojileri

Otonom araçların geliştirilmesine yönelik ilk adımın atılmasını sağlayan son teknolojik yenilikler, sürücü ve yolcuların güvenlik, konfor ve huzurunu arttırıyor. DS 7 CROSSBACK’te de bu anlamda kapsamlı teknolojik yenilikler sunuluyor.

Yoldaki yükseklik ve çukurları kamera aracılığıyla tespit ederek, sürekli olarak amortisörlerin hareketlerini yöneten DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

Yolda sürüşe destek amacıyla geliştirilen DS CONNECTED PILOT

Sürücünün müdahalesine gerek kalmadan aracı otomatik olarak park eden DS PARK PILOT

100 metreye kadar olan mesafede nesne, yaya ve hayvanların daha kolay görülmesini sağlayan DS NIGHT VISION

Dikkatsizlik ve yorgunluk belirtilerini algılayan DS DRIVER ATTENTION MONITORING

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION: Orijinal DS modelinin efsanevi süspansiyon konforu, bu yeni teknoloji ile 21’inci yüzyıla taşınıyor. 1955 yılında tanıtılan ilk DS modeli, sanat harikası tasarımından yenilikçi teknolojilerine kadar büyük bir ilgi görmüştü. DS, günümüzde halen yol tutuş ve konfor açısından dönemi için yeni standartlar oluşturan hidro-pnömatik süspansiyonu ile hatırlanıyor. Onlarca yıl sonra, markanın geliştirdiği, insanların hafızalarında iz bırakan yeniliklerden esinlenen DS mühendisleri ve teknisyenleri, elektronik teknolojisindeki en son yenilikleri kullanarak kamera taramalı aktif süspansiyon sistemi olan DS ACTIVE SCAN SUSPENSION’u geliştirdiler. Yoldaki yüzey bozuklukları, yükseklik ve çukurları tespit eden sistem, amortisörlerin hareketini bu tespitlere göre belirliyor ve her zaman mükemmel konfor sunuyor. DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ön camın içine yerleştirilen ve ön-arka akslar ile elektronik olarak bağlantısı bulunan bir kameranın yol durumunu analiz ederek, araç tepkilerini (Hız, direksiyon açısı, frenler, vb.) buna göre ayarlamak için dört davranış sensörü ve üç akselerometre sensörü ile birlikte çalışıyor. Sistem elde ettiği verileri anında ECU’ya (Elektronik Kontrol Ünitesi) aktarıyor. ECU, edinilen bilgilere dayanarak sürekli olarak süspansiyon hareketlerini sertleştiriyor veya yumuşatıyor. Bu ince ayarlamalar sayesinde, bu benzersiz SUV modelinin sürüş konforu daha da ileriye taşınıyor.

DS CONNECTED PILOT: DS 7 CROSSBACK’in otonom sürüşe gidilen yolda sunduğu teknolojilerden biri olan bu sistem sayesinde sürücü istediği takdirde sürüşü sisteme devredebiliyor. Sistem devreye alındığında yine de sürücünün araç kontrolüne hakim olması gerekiyor. Sistem ön tarafı sürekli tarayan kamerası sayesinde yol boyunca aldığı bilgileri analiz ediyor ve ilerlemeyi gerçekleştiriyor. Araç yol çizgilerinin dışına çıkarsa sistem direksiyona müdahale ederek aracın konumunu düzeltiyor. Eğer sürücü, özellikle bir kaza riskinden kaçınmak için aracın gidişatını korumak isterse, direksiyonu tutarak sistemin aracı “düzeltme” fonksiyonuna engel olabiliyor. Düzeltme fonksiyonu, sinyaller aktif iken devre dışı kalıyor. Bu fonksiyon 30 km/s hızdan sonra aktif oluyor. Aktif olduktan sonra ise 0 ile 180 km/s hız aralığında işlevini yerine getiriyor. Bu hassas sistem, trafik sıkışıklığı durumunda da DS 7 CROSSBACK’in kontrolünü sağlıyor.

DS PARK PILOT: DS 7 CROSSBACK, park etmeyi sorun olmaktan çıkartan bir teknolojiye sahip. Otonom sürüşe gidilen yolda geliştirilen teknolojiler araç park işlevlerine de destek oluyor. DS PARK PILOT sayesinde, direksiyon veya pedallar kullanılmadan araç kendi kendine geriye doğru veya paralel olarak park edebilir. 30 km/s hıza kadar geçilen bölgelerde araç, boyutlarına uygun bir park alanı tarayabiliyor. Sistem uygun park alanını tanımladıktan sonra, sürücü dokunmatik ekrandan aracın nasıl park edileceğini (Geri pozisyonda, paralel olarak veya doğrudan park yerine) belirleyebiliyor. Park manevrasını belirledikten sonra sürücünün tek yapması gereken Park düğmesine basmak ve “sihir”in gerçekleşmesini izlemek! Benzer sistemlerin aksine, bu yeni park yardımı fonksiyonunu kullanarak park eden veya park yerinden ayrılan sürücünün, aracın hızını ayarlamasına, fren pedalına basmasına veya vites değiştirmesine gerek yok. DS PARK PILOT, aracın ön ve arka tamponlarının alt kısmına yerleştirilen ultrason sensörler aracılığıyla aracı kontrol ediyor ve direksiyonu otomatik olarak yönlendiriyor. Güvenliği sağlamak için, sürücü istediği zaman vites kutusu üzerindeki serbest bırakma düğmesine basarak aracın kontrolünü devralabiliyor. 5 km/s hızda aktif olan DS PARK PILOT fonksiyonu sayesinde DS 7 CROSSBACK, etrafındaki araçların pozisyonlarına göre kendi kendine kolayca park edebiliyor.

DS NIGHT VISION: DS 7 CROSSBACK’in segmentindeki benzersiz özelliklerinden bir diğeri olan bu sistem, gece sürüşlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Ön ızgaradaki kızıl ötesi kamera, yoldaki 100 metre uzaklığa kadar olan nesneleri, yayaları ve hayvanları algılıyor. Dijital gösterge paneli, sürücünün görüş alanında var olan hemen her şeyi gösterir ve potansiyel olarak tehlikeli olabilecek nesneleri veya canlıları kırmızı bir çizgi ile vurguluyor. Önceden uyarılan sürücü, duruma göre en uygun manevrayı belirleyebiliyor. DS 7 CROSSBACK, segmentinde gece görüşüne sahip ilk araç.

DS DRIVER ATTENTION MONITORING: Sürücünün dikkatinde bir azalma olduğunu algılayan sistem, direksiyon üzerindeki kızıl ötesi kamerayı kullanarak çalışıyor. Sistem farklı parametreleri hesaplayarak sürücünün yorgun olabileceğini tespit ediyor ve gerektiğinde yolculuğa ara verilip dinlenilmesi gerektiğine dair uyarı veriyor. Sistem, gözlerdeki yorgunluk belirtileri (sık göz kırpma); dikkatsizlik işareti olan yüz ve baş hareketleri ve aracın yol üzerindeki gidişatı (şerit sapmaları veya sürücünün direksiyon hareketleri) gibi parametreleri hesaplıyor. Sürücünün bu türden hareketlerini algılayan sistem, otomatik olarak sesli alarm sistemini etkinleştiriyor ve orta konsol üzerinde görsel bir uyarı mesajı veriyor.

DS 7 CROSSBACK Boyutlar

Uzunluk: 4,57 m

Yükseklik: 1,62 m

Genişlik: 1,89 m

Bagaj hacmi: 555 litre