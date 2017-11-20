CARMEDYA.COM – Son dönemde otomobil üreticileri 6×6 kavramına takmış durumdalar. Son versiyonda Devel’dan.

Devel 6×6 kavramına yeni model kazandırdı

Henüz prototip aşamasında olan model devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Prototip olabilir ama sanki üretim versiyonunun gözler önünde olduğunu marka bize yansıtıyor. Keskin hatlar ve büyük tasarım detaylarıyla otomobil hem dinamik hem de heybetli görünüyor. Otomobilde 6.7 litrelik V8 dizel motora yer verilecek bu motor 720 HP güç ve 1000 NM tork değeri sağlayacak. Performans konusunda bu model göz alıcı olabilir Ayrıca yüksek tork değeri, araiz kullanımlarında otomobilin elini kuvvetlendirecek gibi görünüyor.