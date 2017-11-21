CARMEDYA.COM – Daimler, elektrikli otomobiller ve bunun için gerekli pil ünitelerinin üretimi için Çin’de fabrika yatırımı yapma kararı aldı.

Yatırım, yakın gelecekte Mercedes-Benz ve smart markalarının elektrikli araç vizyonuna katkı sağlamak amacına yönelik yapılacak. Oluşacak ihtiyaca yönelik üretim kapasitesini arttırmak için yapılacak yatırımın toplam miktarı ise 755 milyon dolar olarak açıklandı.

Daimler’den Çin’e elektrikli otomobil yatırımı

Alman üreticinin Çin operasyonunun başındaki isim olan Hubertus Troska, bu yatırımın, markanın daha önce açıkladığı yatırım paketinin parçası olduğunu belirtti. Daimler, çevreci otomobiller için toplamda 11.8 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklamıştı.

Alman üretici, Çin’de yerel otomobil üretici BYD ile yeni elektrikli modeller için işbirliği yapacak. Bu işbirliğinin ilk ürünü ise Çin’de satışa sunulması planlanan elektrikli sedan modeli Denza olacak.

Peşpeşe açıklanan planlar doğrultusunda, elektrikli otomobil altyapısı için Çin, 2019 yılında dünyanın en önemli merkezi haline gelecek.