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Daimler Çin’de elektrikli otomobil üretecek

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Daimler, elektrikli otomobiller ve bunun için gerekli pil ünitelerinin üretimi için Çin’de fabrika yatırımı yapma kararı aldı.

Yatırım, yakın gelecekte Mercedes-Benz ve smart markalarının elektrikli araç vizyonuna katkı sağlamak amacına yönelik yapılacak. Oluşacak ihtiyaca yönelik üretim kapasitesini arttırmak için yapılacak yatırımın toplam miktarı ise 755 milyon dolar olarak açıklandı.

Daimler’den Çin’e elektrikli otomobil yatırımı

Alman üreticinin Çin operasyonunun başındaki isim olan Hubertus Troska, bu yatırımın, markanın daha önce açıkladığı yatırım paketinin parçası olduğunu belirtti. Daimler, çevreci otomobiller için toplamda 11.8 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklamıştı.

Alman üretici, Çin’de yerel otomobil üretici BYD ile yeni elektrikli modeller için işbirliği yapacak. Bu işbirliğinin ilk ürünü ise Çin’de satışa sunulması planlanan elektrikli sedan modeli Denza olacak.

Peşpeşe açıklanan planlar doğrultusunda, elektrikli otomobil altyapısı için Çin, 2019 yılında dünyanın en önemli merkezi haline gelecek.

 

Önder Canözer

1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya’yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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