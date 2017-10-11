CARMEDYA.COM – Daha uzun ömürlü lastiğe nasıl sahip olunur?. Lastik üreticileri arasında yer alan Michelin, yeni teknolojilerini Frankfurt Motorshow’da tanıttı.

Daha uzun ömürlü lastiğe nasıl sahip olunur?

Lastik sektöründe bir marka olduklarını belirten Michelin Grubu CEO’su Jean-Dominique Senard, bu sorumlulukla doğaya ve insana duyarlı teknolojiler geliştirdiklerini söyledi. Senard, “Dünya çapındaki 6 bin mühendisimiz ve sektöre yön veren ürün ve hizmetlerimizle Michelin Grubu olarak her geçen gün teknoloji lideri konumumuzu güçlendiriyoruz. 2017 Frankfurt Uluslararası Otomobil (IAA) Fuarı’nda da, tüm dünyaya hareket kabiliyeti sağlamak üzere özel ürün ve teknolojilerimizi tanıttık. Yarına hazırlıklı olmak, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak için ürünlerimizi daha uzun ömürlü hale getirmek bizim için çok önemli. Daha az kaynakla daha katma değerli işler yapmak, temel hedefimiz. Bu hedefle yeni teknolojiler hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

18 Bin kilometre daha fazla yol

Lastik 3 yıllık Ar&Ge sürecinin ardından geliştirilen lastikler, yasal sınır olan 1,6 mm’ye kadar maksimum güvenlik, üstün performans ve uzun ömürlülüğü bir arada sunuyor. Rakiplerine oranla 18 bin kilometre uzun ömürlülük sunarak dayanıklılığını kanıtlıyor. Yeni nesil elastomerler ve deseni sayesinde, ilk kilometreden son kilometreye kadar hem ıslak hem kuru zeminde üstün performans gösteriyor.

Yeni üretilen lastik omuz kısmında yer alan aşınma göstergesi ve dişlerin alt kısmındaki Michelin işareti de aşınma seviyesinin sürücüler tarafından kolayca anlaşılmasına olanak sağlıyor.

Aşınmadan sonra bile rakiplerine göre 2,8 metre daha kısa frenleme mesafesi

Yeniyken de aşındığında da ıslak zeminde mükemmel tutuş sunan lastikler, yeniyken rakiplerine kıyasla 0,9 metre daha kısa fren mesafesi sunuyor. Lastik aşındığında ise rakip lastiklerin ortalamasından 2,8 metre daha kısa mesafede frenleyebiliyor. MICHELIN PRIMACY 4 2018 başında 64 ebat seçeneğiyle yollarda olacak.