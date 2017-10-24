Daha iddialı BMW ı8 ’e Sahip Olmak İster Misiniz?

CARMEDYA.COM – Daha iddialı BMW i8 ’e sahip olmak ister misiniz? Yolda ilgi çekmek mi istiyorsun? Bu model tam sana göre, Bu konuda daha da ileri gitmek istersen çözüm mevcut.

Daha iddialı BMW i8 ’e sahip olmak ister misiniz?

Elbette, birkaç yıldır piyasada olan BMW i8 fütüristik dizaynı ile dikkat çekiyor. Onu daha da ilgi çekici yapmak için bir dizi işlem modele uygulanmış. Bunlardan ilki mat boya. Bu boya otomobili gizemli bir hale de getirmiş. Modelde ayrıca bronz jantlarda yer alıyor. Bronz jantlar önde 22×9.5 inç, arkada ise 22×11.5 inç büyüklüğünde.