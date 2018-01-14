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Dacia, sürücülere özel fırsatlar getirdi

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Dacia Duster

CARMEDYA.COM – Dacia, ocak ayında yeni bir sahibi olmak isteyen müşterilere tüm binek ve hafif ticari modellerde özel ödeme koşulları sunuluyor.

Dacia, sürücülere özel fırsatlar getirdi

Dacia Lodgy Stepway

Lodgy ve Dokker modellerinde 30.000TL kredi sunuyor. 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise tüm modellerde geçerli maksimum 90.000 TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı mevcut.

Orfin Finansman A.Ş.’den kredi kullanılarak yapılan tüm Dacia binek otomobil satın alımlarında ise art 1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü Dacia’dan hediye ediliyor.

Ocak ayında Sandero 53.900TL, Dokker Van 58.300TL ve Dokker Combi 66.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 61.500TL, Duster 67.100 TL ve Lodgy 90.250TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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