CARMEDYA.COM – Dacia, ocak ayında yeni bir sahibi olmak isteyen müşterilere tüm binek ve hafif ticari modellerde özel ödeme koşulları sunuluyor.

Dacia, sürücülere özel fırsatlar getirdi

Lodgy ve Dokker modellerinde 30.000TL kredi sunuyor. 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise tüm modellerde geçerli maksimum 90.000 TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı mevcut.

Orfin Finansman A.Ş.’den kredi kullanılarak yapılan tüm Dacia binek otomobil satın alımlarında ise art 1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü Dacia’dan hediye ediliyor.

Ocak ayında Sandero 53.900TL, Dokker Van 58.300TL ve Dokker Combi 66.500TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 61.500TL, Duster 67.100 TL ve Lodgy 90.250TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.