CARMEDYA.COM – Dacia Duster yeni yüzüyle ilk olarak eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. Aracın uluslararası lansmanı ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

4×2 ve 4×4 versiyonları bulunan Duster’da donanım paketine yeni özellikler eklenmiş. Araçta 360° kamera, hız ayar ve sınırlayıcı, yokuş iniş destek sistemi (HDC), yokuş kalkış destek sistemi (HSA), elektrik takviyeli direksiyon, otomatik yanan farlar, eller serbest Dacia kart sistemi, otomatik klima, perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi donanım seçenekleri arasında.

Dacia Duster yenilendi

Benzinli motor seçenekleri arasında ise 1.6 SCe 115 bg (4×2 ve 4×4) ve 1.2 TCe 125 bg (4×2 ve 4×4) versiyonlar bulunuyor. 1.6 SCe 115 bg versiyonunda LPG opsiyonu da mevcut.

Dizel motor seçenekleri arasında ise 1.5 dCi 90 bg (4×2) ve 1.5 dCi 110 bg (4×2 ve 4×4) versiyonlar yer alıyor. 1.5 dCi 110 bg 4×2 versiyonun EDC otomatik vites seçeneği de bulunuyor.