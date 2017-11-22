CARMEDYA.COM – Çocuk koltuğu kullanırken en çok yapılan hatalar neler? Çocuk koltuğu, araç içinde güvenliği sağlayan önemli etmenlerden. Peki doğru kullanıyor muyuz?

Çocuk koltuğu kullanırken en çok yapılan hatalar neler?

Çocuk güvenliği ebeveynler için çok önemlidir. Ancak güvenlik için bu hususta kullanılan ögelerin doğru mantıkla işlev göstermesidir. Peki biz ne kadar doğru kullanıyoruz? Yaptığımız hatalar neler? Sizler için madde madde sıraladık.

Araç içerisinde koltuğun, tercih edilen konuma hazır hale getirilmeden ve doğru bağlantı yapılmadan seyahat edilmesi,

Bebek içerisindeyken veya araç seyir halindeyken, oto koltuğunun montajıyla oynanması,

Oto koltuğunun baş ve boyun kısmının bebeğin boy ve yaşına göre ayarlanmadan seyahat edilmesi,

Araç seyir halindeyken, oto koltuğunun üzerinde bulunan emniyet kemerinin gerektirdiği kadar sıkı bir şekilde gerdirilmeden seyahat edilmesi,

Çocuk oto koltuğu satın alınırken, gerekli garanti, test ve onay sertifikalarının kontrol edilmemesi,

Araç seyir halindeyken oto koltuğunun baş kısmıyla emniyet kemerinin orantılı şekilde ayarlanmadan yola çıkılması,

Araç seyir halindeyken bebeğe yiyecek ve içecek verilmesi,

Arka yönelimli oto koltuğunun, ön koltukta kullanılması durumunda ön yolcu koltuğundaki airbag sisteminin kapatılmaması,

Oto koltuğunun içerisinde bulunan petlerin bebeğin gelişimine göre çıkarılmaması,

Uzun süre kullanılan oto koltuklarının bakım ve temizliğinin yapılmaması,

Oto koltuğunda oluşabilecek arızalarda veya sorunlarda, yetkili kişilerden veya firma servisinden yardım alınmadan müdahale edilmesi,

Oto koltuğu kullanılan araçların, trafikteki diğer araçlar tarafından görülmesi ve araçta bebek olduğunun gösteren reflektörlü ‘arabada bebek var’ işaretinin kullanılmaması,

Oto koltuğunda oturan bebeğe mont ve benzeri kalın kıyafetlerin giydirerek, oto koltuğu emniyet kemerinin kaymasına sebep olunması,