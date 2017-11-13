CARMEDYA.COM – Citroën’in son ralli otomobili C3 R5 karşınızda. Model tasarımıyla ve sportif duruşuyla dikkat çekiyor. Marka bu model ile rallide başarılı sonuçlar elde etmeyi planlıyor.

Citroën’in Yeni C3 R5’i motor sporlarına hız verecek

Citroen C3 R5, gelişiminin son aşamasına geldi. Rallye du Var’da yarışlara başlayacak olan otomobil, bu yıl Fransız Ralli Şampiyonası’nın bir parçasını oluşturacak. Model genişletilmiş çamurluklarıyla dikkat ediyor. Çekici bir Branding ile sunulan model tasarım olarak fazlasıyla dikkat çekiyor. Modelin en dişli rakipleri ise Volkswagen Polo GTI, Renault Clio RS, Ford Fiesta ST ve Toyota Yaris GRMN olacak.