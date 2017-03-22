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Citroen’den e-Berlingo Atağı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Citroen’in başarılı modeli Berlingo, elektrik teknolojisiyle donatıldı. 22.5 kWh kapasiteye sahip pil modele yüksek menzil opsiyonu sunacak. Modelin altında konumlandırılacak olan piller, aracın ağırlık dengesini etkilemeyecek. E-Berlingo’da yer alacak piller hızlı şarj ile %80 kapasiteye sahip olacak. 8 saat şarj ile tam kapasite dolum sağlayan piller, 170 Km menzile sahip olacak. İçeride yenilenmiş bir kokpit yer alıyor. Orta konsoldaki dokunmatik ekran modelin teknolojik yönünü ortaya koyuyor.

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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