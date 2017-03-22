Citroen’den e-Berlingo Atağı

CARMEDYA.COM – Citroen’in başarılı modeli Berlingo, elektrik teknolojisiyle donatıldı. 22.5 kWh kapasiteye sahip pil modele yüksek menzil opsiyonu sunacak. Modelin altında konumlandırılacak olan piller, aracın ağırlık dengesini etkilemeyecek. E-Berlingo’da yer alacak piller hızlı şarj ile %80 kapasiteye sahip olacak. 8 saat şarj ile tam kapasite dolum sağlayan piller, 170 Km menzile sahip olacak. İçeride yenilenmiş bir kokpit yer alıyor. Orta konsoldaki dokunmatik ekran modelin teknolojik yönünü ortaya koyuyor.