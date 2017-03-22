Citroen’den e-Berlingo Atağı

CARMEDYA.COM - Tüm dünyadaki satışlarını 2016 yılında, bir önceki seneye göre yüzde 7 artırarak tarihinde ilk defa 230 bin araç teslimatını geride bırakan INFINITI, Aralık 2016’da gerçekleştirdiği 27.200 adetlik küresel