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Citroën, Rally Sweden’da yarışmaya hazır

Yazan Kübra Yeşilkaya -
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CARMEDYA.COM – Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın ikinci ayağına hazır. 15-18 Şubat tarihleri arasında İsveç’te düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı Rally Sweden’da Citroën’i 3 ekip temsil edecek.

Citroën, Rally Sweden’da yarışmaya hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Rallye Monte-Carlo’nun ardından sıra İsveç’te düzenlenecek olan Rally Sweden’da. Tamamen karla kaplı zeminde düzenlenecek olan rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rallye Monte-Carlo’da iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, İsveç’te üç ekip ile start alacak. Kris Meeke – Paul Nagle, Craig Breen – Scott Martin ikililerinin dışında bu yarışta Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi de takım için puan toplayacak. 30 yaşındaki Mads Østberg, 2014 ve 2015 sezonunda Citroën ile yarışmış ve 7 kez podyumda yer almayı başarmıştı.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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