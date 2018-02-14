CARMEDYA.COM – Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın ikinci ayağına hazır. 15-18 Şubat tarihleri arasında İsveç’te düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı Rally Sweden’da Citroën’i 3 ekip temsil edecek.

Citroën, Rally Sweden’da yarışmaya hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Rallye Monte-Carlo’nun ardından sıra İsveç’te düzenlenecek olan Rally Sweden’da. Tamamen karla kaplı zeminde düzenlenecek olan rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rallye Monte-Carlo’da iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, İsveç’te üç ekip ile start alacak. Kris Meeke – Paul Nagle, Craig Breen – Scott Martin ikililerinin dışında bu yarışta Mads Østberg – Torstein Eriksen ikilisi de takım için puan toplayacak. 30 yaşındaki Mads Østberg, 2014 ve 2015 sezonunda Citroën ile yarışmış ve 7 kez podyumda yer almayı başarmıştı.