CARMEDYA.COM – Citroen C4 ürün yelpazesinden çıkabilir. Citroen, C4 hatchback ürün yelpazesinden düşebilir. 2020 yılına kadar model yenilenmeyebilir.

Citroen C4 ürün yelpazesinden çıkabilir

Geçici olarak C4 Cactus’u kompakt segmentteki tek oyuncu olarak bırakan marka, tüm konsantrasyonunu Cactus için harcamış. Cactus’u önemli ölçüde yeniden tasarladı ve şimdi de yeni hidrolik süspansiyonla donatılmış ilk Avrupa modeli haline gelmiş. Yeni C4 Cactus 2018’in başında Avrupa’da piyasaya sunulacak.

Yeni hidrolik süspansiyonun yanında yüzde 80 yeni gövde panellerine kavuşmuş. Krom detaylar ile model şık kılınmış. Citroen, daha fazla konfor için yüksek yoğunluklu köpüklerle doldurulmuş koltuklar modelde yer alıyor.