CARMEDYA.COM – Yeni Citroën C3 Aircross, çok sıkı kriterleri olan Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak, güvenlik sınavından geçmeyi başardı.

Citroen C3 Aircross’a tam not

Kasım 2017’de Türkiye’de satışa sunulan C3 Aircross, 2017 Euro NCAP protokolünden 5 yıldız alarak kendini kanıtladı.

Araç, “Yetişkin Yolcu Koruması” olarak adlandırılan bölümden yüzde 85 gibi yüksek bir oranla ve 32.6 puanla ayrıldı. Yapılan iki farklı önden çarpışma testinden ilki olan “Karşılıklı Deforme Olabilir Bariyer ile Önden Çarpışma” testinden 8 puan üzerinden 7.8 puan alan otomobil, bir diğer test olan “Tam Genişlikle Önden Çarpışma” testinden ise 8 puan üzerinden 7.7 puan kazandı. Euro NCAP’in değerlendirmesinde önden yapılan çarpışmalarda yolcu kabininin çok az deformasyona uğrayarak yolcuları başarılı bir şekilde koruduğu belirtildi. Öndeki her iki yolcunun diz ve uyluk kemiklerini çok başarılı bir şekilde koruyan C3 Aircross, hem yetişkinler hem de çocuklar için gereken tüm korumayı sağlayarak puanlarını arttırdı.

Yandan alınan darbelerde maksimum puanları kazanan araç, tüm yolcularını en iyi şekilde koruyarak segmentinin en yüksek puanlarını elde etti. Yandan çarpışmada 8 üzerinden 8 maksimum puanı kazanan araç, çok çetin şartlara sahip “Yandan Direğe Çarpma Testi”nden 8 üzerinden 7.5 puan aldı. Başka bir aracın arkadan çarpışması sonucunda ortaya çıkan boyun zedelenmelerinin ölçüldüğü “Arkadan Çarpma Travması” kategorisinden 3 puan üzerinden 1.6 puan alan otomobil, özellikle ön yolcularına maksimum koruma sağlayabildi.

Çocuk Yolcular

C3 Aircross, toplamda 40.5 puan ve yüzde 82’lik başarı ile testlerden başarıyla çıktı. Önden ya da yandan alınan darbelerde, 6 veya 10 yaşındaki çocukları temsil eden çarpışma testi mankenleri hasar almadan testleri tamamladı.

Yapılan bu testlerde uygun boyutlarda çocuk koltukları kullanılıyor. Otomobilin arkadaki sağ ve sol koltuklarında ISOFIX bağlantı noktaları standart olarak sunuluyor. Ana Kucağı adı verilen koltuğun tercih edilmesi halinde havayastığına dair uyarı yazıları ve grafik tasarımlar rahat anlaşılıyor.

Yaya Koruması ve Güvenlik Destekleri

C3 Aircross sadece araç içindeki yolcuları değil aynı zamanda trafikte karşınıza çıkabilecek yayaları da koruyor. Özellikle kentsel yaşamda sıkça karşılaşılan yayaların karıştığı kazalarda minimum hasar vermek üzere geliştirilen aracın ön bölümü başarılı sonuçlara imza attı. Otomobilin ön tamponu, Euro NCAP’in değerlendirmesinde, yayaların bacak bölgesindeki koruma alanında maksimum puanları kazandı. Araç, yaya koruması anlamında toplamda yüzde 64 oran ve 27 puan kazandı. 2017 yılında yapılan sonuçlara göre kendi segmentindeki en yüksek oranlardan birini elde etti.

Citroen’in bu en yeni modeli, yüzde 60 oran ve 7.2 puan ile bu kategoriyi tamamladı. Euro NCAP’in 2017 yılında yapılan testlerinde, aynı segmentte yüksek puan alan rakibi bulunmuyor.